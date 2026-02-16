Exintegrante de La academia reaparece irreconocible y anuncia que sufrió lastimosa enfermedad: “Duele”

Érika Alcocer asegura que se ha apoyado en medicamentos para salir adelante de una profunda depresión que sufrió. “Lo importante es que me sienta bien. Estoy muy contenta y (me dije) ‘medícate, loca’ (ríe). Me siento mucho más tranquila, porque tomo antidepresivos”.

¿Qué enfermedad padeció Érika Alcocer, exintegrante de La academia?

Hace 10 meses, Érika Alcocer, ganadora de la segunda generación de La academia (2003), encendió las alarmas en sus redes sociales al compartir que estaba deprimida y fue debido a los cambios hormonales que atraviesa.

“Cumplí 51 años y también era parte de encontrarme con la menopausia, con mi nueva yo, que tiene una hija de 31 años y un hijo de 24 con síndrome de Down, con una carrera que reconstruir. Todo eso, más allá de tenerme deprimida, me tenía con una yo desconocida”.

La cantante se ha adaptado a este proceso natural: “Afortunadamente, este nuevo diálogo que hay, de todas las que estamos en esta etapa, me ayudó muchísimo a entender que si no estaba flaca, no importa, y si no estaba igual de gorda, tampoco importa”.

Te puede interesar: A famosa cantante de ‘La academia’ su ex la cambió por una chica trans

Érika Alcocer, exintegrante de La academia / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué ayudó a Érika Alcocer contra su depresión?

Érika Alcocer, es psicóloga. Siempre tuvo la cultura de la terapia. “Eso me ayudó mucho, porque los artistas somos muy intensos y demasiado sensibles”.

Fue gracias a la psiquiatría que tomó conciencia de que necesitaba ayuda: “Así como vas al gastroenterólogo para tomarte la pastilla para la gastritis, también te tienes que tomar el químico que no fluye en tu cabeza. Eso te cambia la percepción y evolucionas, aunque eso no siempre es bonito. También duele. Es pasar al siguiente nivel y decir: ‘Me tengo que tomar una pastilla para mi cabecita o mis emociones. Lo haré, porque es lo mejor para mí’. Eso es lo que estoy haciendo”.

Sus hijos son su motor de vida: “Mi hija, Majo, es cantante. Ha sido corista de varios artistas. También se presenta en diferentes lugares donde la contratan. Erik es un campeón. Es el primer joven con síndrome de Down en México en competir en fitness. También compite en natación”.

Ojo: Hijo de Erika Alcocer se gradúa de la prepa

Érika Alcocer junto a sus hijos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué sigue para Érika Alcocer en su carrera musical?

La intérprete compartió qué le hace falta en esta etapa de su vida: “Seguir dando pasos en mi carrera. Estoy bien, gracias a Dios. Me gustaría bajar más de peso, pero si no, estoy muy contenta así. Ahorita peso 69 kilos. Tengo que llegar a 60”.

Profesionalmente, está feliz con el éxito de su álbum y espectáculo Mis mentiras, y ya planea el volumen 2: “Estoy preparando mi segundo disco. Sigo con el show Mis mentiras Vol. 1. Son temas que dan para mucho, y con muchos duetos”.

Mira: ¡Érika Alcocer se destapa y muestra sus curvas con sensual bikini!

Érika Alcocer y su álbum “Mis mentiras” / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Érika Alcocer?

Es originaria de Tampico, Tamaulipas. Nació el 19 de julio de 1974.

En 2003, participó en la segunda generación de La academia (foto de la izquierda), la cual ganó. Luego lanzó su primer disco: Devuélveme la vida .

En 2005 formó parte del trío musical Las Reinas, con Aranza y Estrella Veloz.

Estuvo en el espectáculo Myst en 2016.

en 2016. Ha lanzado 4 discos y actuado en musicales.

En 2018 participó en el reality La voz México .

. En 2025 lanzó su disco Mis mentiras Vol. 1 (foto de la derecha) y va por el segundo.

Te puede interesar: Erika Alcocer presume la identidad de su novio en Instagram

Erika Alcocer reparece en sus redes sociales y comparte el momento difícil que atraviesa. / Redes sociales

¿Qué es la menopausia?

Es un periodo fisiológico que marca el final de los ciclos menstruales. Se diagnostica cuando transcurren 12 meses sin que llegue un periodo menstrual. Puede producirse entre los 40 y 50 años .

. Entre los síntomas destacan: Calores o sudoración nocturna, dificultad para dormir y concentrarse, así como cambios de humor.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Checa: ¡Con 40 kilos menos y tras estar en ‘La Voz México’, Erika Alcocer da un anuncio importante!

Erika Alcocer reparece en sus redes sociales y comparte el momento difícil que atraviesa. / Redes sociales

¿Qué es la depresión?

Es una enfermedad que interfiere con la rutina diaria y con la capacidad para disfrutar la vida. Es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos.

Algunos síntomas son: Tristeza, pérdida de interés, ideas de muerte o de suicidio y trastornos del sueño.

Se puede tratar con psicofármacos o psicoterapia.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

Podría interesarte: Sin tapujos... Así aparece participante de ‘La Voz México’

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.