¿Erik Rubín confirma relación tras ser visto con misteriosa mujer? El cantante rompe el silencio

En medio de las especulaciones que circulan sobre su vida personal, Erik Rubín habló sobre si actualmente tiene una relación. El cantante fue cuestionado y dejó clara su postura sobre su situación sentimental, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

¿Dónde fue captado Erik Rubín con una misteriosa mujer?

En enero, Erik Rubín, integrante de Timbiriche, fue captado en un centro comercial de la Ciudad de México por el lente del canal de YouTube Kadri Paparazzi caminando acompañado de una mujer, con quien recorrió distintos espacios del lugar.

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales, donde se aprecia a ambos desplazándose entre tiendas y áreas comunes de la plaza. En el material también se les ve ingresando a diversos establecimientos sin interactuar con otras personas. En una de las escenas aparecen dentro de una tienda de ropa, permaneciendo frente a los exhibidores mientras conversan.

Más adelante, las imágenes los muestran en la zona de alimentos, específicamente mientras consumen helado. En ese momento, ambos caminan uno al lado del otro, sosteniendo sus vasos y hablando mientras continúan su recorrido por el centro comercial, lo que generó comentarios en torno a un posible romance.

¿Erik Rubín confirma que tiene una relación?

Luego de que circularon imágenes suyas acompañado por una mujer en un centro comercial de la Ciudad de México, Erik Rubín fue cuestionado nuevamente sobre su situación sentimental. Ante las versiones que apuntaban a un posible romance, el cantante decidió aclarar públicamente si actualmente mantiene una relación y cuál es el momento personal que atraviesa.

El cantante dejó claro que no tiene una relación formal en este momento, aunque confirmó que está saliendo con alguien. Rubín explicó que se trata de un proceso en el que ambos se están conociendo y que, por ahora, no consideran necesario definirlo con un título, subrayando que viven esta etapa sin presión y con tranquilidad

“No ahorita no. Yo soy muy feliz, muy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz, no es mi pareja, las cosas tienen que madura, nos estamos conociendo, estamos saliendo, no tiene por qué haber título, no tiene por qué haber presión, tranquilos, tranquilos, nosotros estamos tranquilos...”, declaró al ser abordado por los medios en el aeropuerto.

¿Quién es Erik Rubín?

Erik Rubín, nacido el 30 de enero de 1971 en Puebla de Zaragoza, es un cantante y actor mexicano de ascendencia ucraniana. Su nombre comenzó a tomar fuerza en la década de los ochenta cuando se integró a Timbiriche. Permaneció en la agrupación hasta 1991 y posteriormente participó en distintos reencuentros, incluyendo la gira de 1998.

En 1993 inició su camino como solista con el álbum La casa del amor, del que se desprendió el tema “Cuando mueres por alguien”. Más adelante presentó los discos Sueño de fantasía y Frecuencia continental, y continuó con materiales como Quadrasónico, Erik y Aquí y ahora, este último lanzado en 2009. En 2012 formó parte del proyecto Primera Fila junto a Benny Ibarra y Sasha Sokol bajo el sello de Sony Music Group, producción que alcanzó certificaciones de ventas y de la que surgió el tema “Cada Beso”, del cual es coautor y por el que recibió el reconocimiento Éxito SACM 2013.

De manera paralela, ha participado en producciones televisivas como Morir para vivir, Alcanzar una estrella II y Lazos de amor. En teatro musical interpretó a Judas en Jesucristo Superstar, papel por el que obtuvo el premio Heraldo de México. También grabó la versión en español para Hispanoamérica de la banda sonora de Spirit: el corcel indomable, cinta producida por DreamWorks Animation. A lo largo de su trayectoria, Erik Rubín estuvo en diversas giras y proyectos musicales colectivos, manteniéndose activo tanto en los escenarios como en la industria del entretenimiento.

