Erik Rubín ha sido víctima de varios secuestros: “Me encapucharon”

Erik Rubin sorprendió al revelar que fue víctima de múltiples secuestros hace años. La historia causó total revuelo en toda la industria del espectáculo. ¿Qué le pasó?

Aunque el exintegrante de ‘Timbiriche’ se ha consolidado como uno de los cantantes más talentosos y reconocidos de la industria musical. También dejó claro que no todo en su carrera ha sido color de rosa.

En esta ocasión, narró cómo vivió los momentos de terror luego de ser privado de su libertad.

Erik Rubin / Instagram

Te puede interesar: Erik Rubín tendría nueva novia y no es Mónica Noguera; ¡sería una chavita!: Foto

¿Qué dijo Erik Rubín sobre sus secuestros?

Mediante una entrevista en el pódcast de Melo Montoya, el intérprete de ‘Con todo menos conmigo’ reveló los terribles momentos que vivió luego de que fue víctima de la inseguridad del país.

Erik comentó que, hace unos años, fue secuestrado en múltiples ocasiones. Confesó que el primero que vivió fue al llegar a su hogar, luego de un viaje. Recordó que lo encapucharon y hasta lo golpearon.

“Me secuestraron varias veces. Una vez aquí en la Ciudad de México, llegando a mi casa del aeropuerto, así, literalmente, un coche se me cerró y llegaron como seis monitos, me encapucharon, me metieron y, a madra..., decían: ‘A ver, no la hagas de ped…’”, dijo Erik.

Erik Rubín / Redes sociales

No te pierdas: Raúl Araiza aclara su polémico comentario hacia Erik Rubín por el fallecimiento de su madre

Aunque lo dejaron en libertad, el artista recalcó que, la segunda vez que fue raptado se encontraba en pleno paseo con un amigo y, de nuevo, un carro “se le cerró”.

“Me llevaron a un estacionamiento donde nada más me interrogaron y ya me llevaron a mi casa. Otra, aquí en el Pedregal con un amigo, estábamos pasando el tope, se bajó un cuate con la pistola. Sacamos lo que traíamos”, agregó.

Mira: Erik Rubín y Mónica Noguera ¿rumbo al altar? La conductora habría revelado la fecha de su boda

¿Cómo dejaron libre a Erik Rubín?

Por otro lado, Erik confesó que tuvo la suerte de que lo reconocieran como figura pública y lo dejaron libre, sin mayor acto de violencia. Incluso, no le quitaron sus pertenencias.

“Me preguntó si yo era Rubín. Me dijo: ‘Ay, me caes bien. Los vamos a dejar aquí, pero nada más no la vayan a hacer de pe… ni ir de rajones’. Obviamente, nos esperamos como 15 minutos sin movernos”, concluyó.

Sin duda, el exintegrante de ‘Timbiriche’ ha atravesado por fuertes dificultades durante su trayectoria en la música. Recordemos que Erik Rubín se vistió de luto por el fallecimiento de su mamá, Myra Milanszenko, el pasado 25 de noviembre del 2024.

Así lo dijo Erik Rubín: