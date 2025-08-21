Xava Drago: La historia detrás de ‘Aún’, la canción más exitosa de Coda y que estuvo a punto de no salir

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Salvador Aguilar Hurtado, conocido como Xava Drago, el vocalista del grupo Coda, tras una larga lucha contra el cáncer de estómago, a los 54 años. El cantante conquistó el corazón del público con su gran personalidad, también por sus icónicos sencillos, siendo ‘Aún’ el más reconocido. Aquí te contamos la historia detrás de este tema tan icónico.

Xava Drago, vocalista de CODA / Redes sociales

¿Cuál es la historia detrás de ‘Aún’, canción de Xava Drago y el grupo Coda?

Actualmente, ‘Aún’, canción de Coda, es considerada como todo un clásico de los años 90. No obstante, este sencillo estuvo a punto de no salir a la luz y tanto Xava Drago con el resto de la agrupación Coda lucharon mucho para lograr su lanzamiento.

Todo comenzó en 1995. En aquel entonces, Coda estaba por estrenar su segundo álbum ‘Veinte para las doce’. Cuando estaban planeando qué canciones se incluirían en esta producción, la banda presentó ‘Aún’, un tema compuesto por el mismo Xava Drago.

La disquera pensaba que este tema no iba con el estilo de la agrupación, ya que la canción era una balada y Coda era reconocido por interpretar rock. En una entrevista que se le realizó a la banda en noviembre del 2023, Toño, uno de los integrantes, compartió la lucha que fue lograr que el sencillo fuera incluido en el disco.

“A la hora que mandamos las rolas, la disquera la sacó. Nos peleamos con ellos para que la volvieran a meter, la onda de ellos era que escuchaban las canciones y decían: ‘bueno, ya tengo mis 5 canciones del disco ya lo demás se hacen bolas ustedes’, así nos decían. Entonces, ya nosotros hacíamos la junta y así fue como ‘Aún” se quedó en el disco, porque iba a estar fuera por la disquera” Toño, integrante de Coda

De acuerdo con Toño, tras mucha discusión, los ejecutivos aceptaron, todavía convencidos de que la canción pasaría desapercibida. No obstante, y lejos de lo que ellos pensaban, la canción se volvió todo un himno del desamor.

¿Qué dice la letra de la canción ‘Aún’ del grupo Coda?

La canción ‘Aún’, compuesta e interpretada por Xava Drago, habla acerca de una persona que le pide a su expareja que regrese a su lado, ya que siente que no puede vivir sin ella. Esto dice parte de la letra:

Letra de ‘Aún’ de Coda “Me siento tan triste, amor. Tan infeliz. Tan lleno de ansiedad. No sé qué nos separó. Y cómo negarle a mi corazón que aún te amo. Que aún te extraño. Los días sin ti son como morir. Aún te amo”

Aunque la canción no ganó premios internacionales, sí ha sido reconocida a lo largo del tiempo. Alcanzó el número 1 en el canal Telehit en los años 90, y, en 2009, fue incluida en la lista de las “100 canciones más grandiosas de los 90 en español” por el canal VH1.

También ayudó a que la agrupación ganara notoriedad en diversos países, llevándolos a realizar una extensa gira internacional y participar en varios festivales de rock.

¿Quiénes son los integrantes del grupo Coda?

El grupo Coda se fundó en 1989 y, a lo largo del tiempo, algunos de sus miembros se han retirado. Estos son sus miembros actualmente:

Xava Drago: Fungió como cantante desde la formación de Coda. Si bien se retiró brevemente en 1998, en 2002 regresó y continuó con la banda hasta su muerte, suscitada este 21 de agosto del 2025.

Antonio Ruíz: Fue el guitarrista de Coda. Estuvo presente en los últimos conciertos de la banda.

Allan: Tocaba el bajo y se unió en 1991. Su participación en la banda fue intermitente, pero también estuvo en las últimas presentaciones.

Chucho Esquivel: Baterista de la banda. Estuvo desde su formación.

David Melchor: Tecladista de la banda. Se unió en 1990. Renunció en el año 2000 y luego regresó en 2012.

