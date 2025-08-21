Muere Xava Drago: ¿Cuáles fueron las canciones más icónicas de Coda?

Xava Drago, la voz que hizo vibrar al rock mexicano con Coda, se apagó para siempre. Su muerte este 21 de agosto deja un vacío inmenso, pero también un legado musical que sigue latiendo en cada acorde. En esta nota te llevamos por las canciones que lo hicieron eterno ¿alguna vez gritaste sus letras al desamor?

Lee: ¿Quién es Xava Drago, vocalista de Coda, que padece cáncer y necesita ayuda para su tratamiento?

Muere Xava Drago hoy 21 de agosto / IG: @xavacoda

¿De qué murió Xava Drago, la voz de Coda hoy 21 de junio?

La mañana del 21 de agosto quedó marcada como una fecha dolorosa para los amantes del rock en español. A través de redes sociales, la agrupación Coda lanzó un desgarrador mensaje donde se confirmó la fatal noticia: Xava Drago murió tras enfrentar una dura lucha contra el cáncer de estómago, enfermedad que había regresado hace poco más de un año.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”. Coda

También expresaron su gratitud al público y a todos los seguidores por el apoyo incondicional que recibieron durante los momentos difíciles que vivieron junto a Xava Drago, a causa de la enfermedad que lo aquejaba.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, agregaron.

Mira: Xava Drago, vocalista de Coda, comparte una triste noticia con sus fans en medio de su lucha contra el cáncer

Muere Xava Drago; comunicado oficial / IG

¿Cuáles son las mejores canciones de Xava Drago con Coda?

Aunque para muchos Aún es el himno que marcó la carrera de Xava Drago, la realidad es que su repertorio está lleno de canciones que se convirtieron en clásicos. Estos temas no solo dominaron los rankings de popularidad, sino que también acompañaron los momentos más intensos de la vida de miles de fans.

Aún

Considerada una de las baladas más icónicas del rock mexicano. Fue el sencillo principal del disco Veinte para las Doce y alcanzó el lugar 18 en el Billboard Hot Latin Tracks y el puesto 67 en el Top 100 de México. Su letra y la interpretación desgarradora de Xava la convirtieron en un himno generacional.

Eternamente

Este tema formó parte del álbum Enciéndelo y se lanzó como sencillo principal. Su fuerza y melancolía lograron posicionarlo dentro del Top 20 en Billboard, demostrando que Coda tenía un lugar asegurado en la historia del rock latino.

Tócame

También incluido en Enciéndelo , fue el tercer sencillo del disco y logró entrar al puesto 25 de Billboard y al 77 del Top 100 de México. Una canción llena de energía y sensualidad que evidenció la versatilidad de Xava como intérprete.

Veinte para las Doce

Una de esas canciones que transmiten angustia y pasión al mismo tiempo. Con guitarras intensas y la voz explosiva de Xava Drago, se convirtió en un clásico del hard rock melódico. Su letra refleja el dolor de un amor al borde de la ruptura.

Sin ti no sé continuar

Tema profundo y emocional que habla de la desesperación ante una pérdida amorosa. Con un tono melancólico, se convirtió en un refugio para quienes han atravesado por rupturas dolorosas. La voz de Xava logra transmitir ese vacío imposible de llenar.



Lee: Querida influencer al borde de la muerte tras accidente con un accesorio de ropa: ¿Qué sucedió?

¿Quién es Xava Drago, vocalista de Coda, que murió de cáncer de estómago?

Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar, nació el 11 de abril de 1965 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró inclinación por la música y, con su potente voz, logró consolidarse como uno de los grandes exponentes del rock mexicano de los años 90. Fue el vocalista y fundador de la banda Coda, grupo con el que alcanzó la fama gracias a temas como “Aún” y “Tócame”, que se convirtieron en himnos del rock en español.

Aunque siempre mantuvo un perfil reservado respecto a su vida personal, se sabe que estaba casado y tuvo una hija, a quien solía dedicarle palabras de cariño en entrevistas y redes sociales. Su familia fue un pilar fundamental durante su batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad que finalmente le arrebató la vida el 20 de agosto de 2025.

¿Qué pasó con Coda?

En cuanto a polémicas, Xava Drago no protagonizó grandes escándalos mediáticos. Sin embargo, sí enfrentó momentos difíciles con Coda, ya que la agrupación se disolvió en 1999 en medio de diferencias internas, aunque años más tarde lograron unirse nuevamente para giras de reencuentro. Su legado quedó marcado no solo por su voz inconfundible, sino también por haber sido parte fundamental de la historia del rock mexicano.