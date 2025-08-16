Banda Coda prepara homenaje en vida a Xava Drago, tras ser desahuciado por cáncer

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, es una de las voces más reconocidas del rock mexicano de los años 90. Como vocalista de Coda, dejó una huella imborrable con temas que marcaron a toda una generación. Sin embargo, hoy su vida se enfrenta a uno de los retos más duros: el regreso de un cáncer gástrico que creía superado.

En las últimas semanas, su salud se ha visto más afectada. El mismo Xava, a través de un mensaje en redes sociales, compartió la noticia que estremeció a sus fans: los tratamientos ya no estaban funcionando y sus médicos no podían hacer más por él.

Mira: Vocalista del grupo Coda enfrenta el cáncer por segunda vez: su familia lanza urgente petición de ayuda

Xava Drago / Redes sociales

¿Qué dijo Xava Drago sobre su cáncer gástrico?

El pasado 9 de agosto, Xava Drago,vocalista de la icónica banda mexicana Coda, publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje que habría dejado a sus seguidores con el corazón en la mano. El cantante reveló que los tratamientos contra el cáncer no habían funcionado y que sus doctores ya no podían hacer más por él.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió Xava, quien desde hace más de un año ha enfrentado una dura batalla contra el cáncer de estómago.

A pesar del dolor, el intérprete de Aún aseguró que sus fans pronto podrán escuchar nuevo material que grabó recientemente, dejando claro que su legado musical continuará.

Lee: ¿Quién es Xava Drago, vocalista de Coda, que padece cáncer y necesita ayuda para su tratamiento?

Xava Drago / Redes sociales

¿Qué dijo la banda Coda tras el diagnóstico de cáncer que desahució a Xava Drago?

La reacción de los compañeros de Xava Drago no se hizo esperar. Desde la cuenta oficial de Coda, Toño Ruiz, Chucho Esquivel y el resto de la banda publicaron un emotivo mensaje dirigido a su hermano musical:

Banda Coda “En este momento tan delicado, queremos decirte, hermano: Estamos contigo. Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón. Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros. Gracias por tanto, hermano. Que el universo siga guiando nuestros caminos.”

Es por eso que la escena del rock mexicano se ha unido para rendirle un homenaje en vida a Xava Drago. Y lo que están preparando promete ser mucho más que un simple concierto.

Mira: Xava Drago, vocalista del grupo Coda con cáncer, reaparece en redes sociales ¿Cómo se encuentra?

Coda lanza mensaje de apoyo a Xava Drago luego de que compartiera en redes que “no hay nada qué hacer” contra su cáncer. / Facebook: Coda

¿Cuándo y dónde será el homenaje en vida de Xava Drago, vocalista de Coda?

Para celebrar la vida y trayectoria de Xava Drago, se ha organizado un concierto homenaje que reunirá a algunos de los nombres más importantes del rock mexicano. El evento llevará por nombre “Eternamente Xava” y se realizará el 25 de septiembre en La maraka, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Narvarte.

La banda promete que será una noche para cantar, abrazar y recordar momentos inolvidables junto a Xava Drago, quien estará presente para recibir el cariño de sus colegas y de los fans que lo han acompañado durante décadas.

¿Qué artistas participarán en el homenaje a Xava Drago?

El homenaje al vocalista de Coda contará con la participación de grandes figuras de la música nacional, quienes subirán al escenario para interpretar clásicos de Coda y celebrar la carrera de Xava Drago. Entre los invitados confirmados se encuentran:

Salvador Moreno ( La castañeda )

( ) Cha ( Fobia )

( ) Tony Mendéx ( Kerigma )

( ) Lalo Carrillo , Sergio Aguilar , Daniel Villarreal , Manuel Vázquez ( Ágora )

, , , ( ) Mosy (Ritmo Peligroso)

Además, miembros de Víctimas del Dr. Cerebro, Jaguares, Amantes de Lola y La ley también serán parte de esta noche especial. El objetivo es claro: celebrar la vida de Xava, mientras puede sentir la energía de todos los que lo admiran y quieren.