Xava Drago, vocalista del grupo Coda con cáncer, reaparece en redes sociales ¿Cómo se encuentra?

La salud de Salvador Aguilar Hurtado, más conocido como Xava Drago, ha sido motivo de preocupación en los últimos días. Y es que recientemente se dio a conocer que el vocalista del grupo Coda enfrenta el cáncer por segunda vez.

A través de redes sociales, su familia compartió la noticia y explicó que el cantante necesitaba dinero para poder someterse a un “tratamiento novedoso” y así poder salvar su vida.

¿Qué enfermedad padece Xava Drago, vocalista del grupo Coda?

En 2024, Xava Drago reveló que había sido diagnosticado con cáncer de estómago. Si bien en marzo del 2025 anunció con alegría que ya había superado su enfermedad, a finales de abril dio a conocer que había sido hospitalizado.

“Como les comenté no soy de tirarme para que me levanten. Solo les informo que he estado 3 semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente, el bicho me volvió y te diré que hacer más quimios”, expresó en aquel entonces.

Posteriormente, su familia confirmó que Xava estaba enfrentando nuevamente el cáncer y pidió donaciones para su nuevo tratamiento, el cual tendría un costo aproximado de 100 mil pesos.

“Amig@s míos, como ya sabrán, estamos pasando por una situación difícil respecto a la salud de Xava Drago, la voz de CODA. El cáncer volvió de una manera muy agresiva y los médicos están sugiriendo un tratamiento novedoso que le puede ayudar muchísimo a mejorar. Les pido su apoyo para que él lo pueda tomar”, indicaron en un comunicado.

En su mensaje, se difundió el número de cuenta del artista, mismo que ha sido reposteado por amigos y colegas. Esto, con el fin de recaudar fondos lo más pronto posible, ya que su estado de salud ha sido descrito como “de vida o muerte”.

¿Cómo está Xava Drago, vocalista del grupo Coda, tras haber sido diagnosticado con cáncer otra vez?

A raíz de la preocupación que ha generado su crisis de salud, Xava Drago lanzó un video en Instagram para dar a conocer cómo se encuentra y, de paso, agradecer a todos aquellos que lo han apoyado en este momento tan complicado de su vida.

En el clip, el intérprete de éxitos como ‘Aún’ y ‘Tócame’ manifestó que ya estaba bajo tratamiento médico, asegurando que se esforzará al máximo para vencer su enfermedad y regresar a los escenarios.

Xava Drago "¿Qué tal? Soy Xava Drago, la voz de Coda. Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones. Ya comencé mis tratamientos, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es solo para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias, de verdad, los veo muy pronto”

Como era de esperarse, la publicación se viralizó rápidamente e internautas, incluyendo colegas, le desearon todo lo mejor para una pronta recuperación.

¿Quién es Xava Drago, cantante que enfrenta el cáncer nuevamente?

Salvador Aguilar Hurtado, más conocido como Xava Drago, es un cantante de rock mexicano

Inició su carrera en los años 80, pero alcanzó la fama en los 90 como vocalista del grupo Coda.

Algunos de sus éxitos más importantes son ‘Aún’, ‘Veinte para las doce’ y ‘Tócame’.

Ha colaborado con grandes artistas como Sammy Hagar, Chad Smith de los ‘Red Hot Chili Peppers’ y Nickelback.

En 2014, audicionó para ‘La voz México’. No obstante, ninguno de los jueces volteó su silla.

En 2024, lo diagnosticaron con cáncer de estómago, logrando vencer la enfermedad.

Hace algunos días, se confirmó que la enfermedad regresó a su cuerpo.

