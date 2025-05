Muere tiktoker de 19 años tras documentar su batalla con cáncer en el cerebro

Anna Grace Phelan, la joven que tocó miles de corazones en redes sociales al compartir su batalla contra un agresivo cáncer cerebral, murió a los 19 años. La noticia fue confirmada por su madre, Nadine Phelan, en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

“Anna ha regresado a casa, con su Señor y Salvador Jesucristo, escribió Nadine, expresando su dolor pero también su fe en medio de la pérdida. “Gracias por sus oraciones, por su apoyo constante y por haber acompañado a Anna en este viaje. Hoy ella está sana, en el cielo. Y eso también es motivo para alegrarnos”, agregó la mamá de la influencer.

La despedida de Anna será este jueves en la iglesia Galilee Christian Church, en el condado de Jackson, Georgia. Posteriormente, será sepultada en el cementerio de la misma congregación.

Muere Anna Grace Phelan, tiktoker de 19 años que conmovió al mundo al documentar su lucha contra el cáncer / Ig:@phelann.annaa

¿Qué enfermedad padecía Anna Grace Phelan?

Anna fue diagnosticada en 2024 con un tumor cerebral maligno de grado 4 , específicamente un glioma inoperable, según reveló en uno de sus primeros videos en TikTok.

Todo comenzó el verano anterior, justo días antes de comenzar la universidad, cuando experimentó entumecimiento en el rostro y una pierna. Una resonancia magnética mostró una lesión cerebral y más tarde una biopsia confirmó el diagnóstico.

Desde entonces, Phelan convirtió su experiencia en una especie de diario público, relatando con transparencia los altos y bajos de su tratamiento. Su fe cristiana, su dulzura y su fuerza frente al dolor generaron una comunidad fiel de casi 140 mil seguidores que hoy la despiden en redes.

Anna Grace conquistó TikTok al documentar su proceso contra el cáncer

En su último video, Anna abrió un regalo enviado por el exjugador de la NFL, Tim Tebow, y ofreció una actualización desgarradora sobre su salud:

“Las cosas no han estado bien. Mi tumor creció y está en un área que me impide respirar. No se puede operar. Haría falta un milagro, pero aún no me rindo. Si siguen orando por mí, creo que lo lograré.”

Anna no solo documentó su proceso médico, sino también sus pensamientos más profundos. Al cerrar el 2024, compartió estas palabras conmoviendo a todos:

“Este año cambió mi vida de formas que jamás hubiera imaginado. Me diagnosticaron cáncer cerebral de grado 4… Cáncer, estoy enojada porque llegaste a mi vida… pero tengo fe en que Dios tiene un plan. Incluso en mis momentos más bajos, sé que Dios tiene un propósito para mí. Aun en la oscuridad, mi objetivo es encontrar la luz”, escribió Anne para despedir el año 2024.

