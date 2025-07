Shiky entrará a ‘La casa de los famosos México 2025’ con una condición médica ¿De qué se trata?

Hace unas horas, se anunció al décimo participante de ‘La casa de los famosos México 2025’. Se trata de Shiky, un locutor, actor e influencer de origen español. Su participación no era del todo una sorpresa, pues, por el avance mostrado previo a la revelación, muchos intuyeron que era él.

Tras confirmarse su ingreso, Shiky se dijo muy feliz de estar en La casa y prometió llenarla de buen humor para ganarse el cariño del publico y así quedarse el mayor tiempo posible.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Filtraciones de habitantes y rechazos ¿ponen en jaque la fecha de estreno

¿Quiénes están confirmados para ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, se ha revelado a 10 celebridades para ‘La casa de los famosos México 2025’. Estos son los anunciados hasta ahora:

El próximo revelado se dará a conocer el próximo lunes 21 de julio, después de la transmisión del programa ‘Hoy’. Por el avance publicado hace algunas horas, muchos han especulado que podría ser Ninel Condel, Mariana Botas o Elaine Haro.

No te pierdas: ¿Wendy Guevara regresa como habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025? Confesión desata rumores

¿Por qué Shiky entrará a ‘La casa de los famosos México 2025’ con una condición médica?

Clement Rodríguez Calderón, nombre real de ‘Shiky’, entrará a ‘La casa de los famosos México 2025’ con una limitación derivada de una cirugía estética que se realizó años atrás.

En 2022, el español se sometió a una operación para quitarse las “bolsitas” debajo de los ojos. Si bien la operación fue todo un éxito, poco después sufrió un coágulo que presionó su nervio óptico, lo que provocó la pérdida irreversible de la visión en el ojo izquierdo.

En aquel entonces, la celebridad aseguró que no hubo negligencias médicas y explicó que este tipo de situaciones, aunque en pocos casos, llega a suceder. Si bien dijo que saber su nueva condición le dolió en un principio, decidió tomar las cosas con optimismo y aprender a vivir con la ceguera en un ojo.

“Es un caso entre 500 mil, pero pasa. Cuando la enfermera me dijo que no había nada que hacer, pensé: ´Esto ya es de por vida, no hay tiempo para llorar’”, indicó.

Su historia ha sido muy inspiradora para sus fans, quienes lo ven como un ejemplo de resiliencia ante la adversidad.

Shiky, décimo habitante de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Por qué Shiky entrará a ‘La casa de los famosos México 2025’?

En entrevista con Marie Claire Harp, Shiky habló sobre su próximo ingreso a ‘La casa de los famosos México 2025’, programa cuyo estreno está programado a estrenarse el domingo 27 de julio, a las 8:30, a través del canal de Las Estrellas.

El influencer dijo que ya había sido invitado en las temporadas anteriores. Sin embargo, ahora se sintió listo para aceptar el reto, prometiendo darlo todo para ganarse el cariño del público.

“Disfruten del show. Yo sé que esto es como los Juegos del Hambre para México. Pásenlo bien, lanzando buena vibra. Seguramente, la ca… adentro, mi pareja no tiene la culpa de nada. La que la ca… soy yo”, indicó.

Mira: Sandra Itzel sí iba a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’, pero fue excluida, ¿por Adrián Di Monte?