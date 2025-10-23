¿Jorge Losa el tercero en discordia entre Apio y su prometido? Su “romance” en LCDLFMX lo dejó como el cornudo

Aunque hoy celebran su compromiso, hubo un tiempo en que Juan Pa Serrano no soportaba a Apio Quijano. ¿La razón? Su polémico acercamiento con Jorge Losa en La casa de los famosos México, que lo convirtió en “el cornudo”, según dijo, ante los ojos del público. El influencer confesó que llegó a odiar al cantante de Kabah por lo que vivió fuera del reality, mientras todos hablaban del supuesto romance. ¡Y eso que antes decía que no le molestaba nada!

El integrante de ‘Kabah’ habló con respecto a lo que es ‘Albacete’, ahora que salió de LCDLFM. / Instagram: @jorgelosaactor / @apioquijano

¿Por qué Juan Pa Serrano reveló que llegó a odiar a Apio Quijano por su acercamiento con Jorge Losa en La casa de los famosos México?

La noche del 21 de octubre, Apio Quijano y Juan Pa Serrano anunciaron su compromiso tras casi una década de relación. Lo hicieron en su programa de YouTube Pipiris nights, donde además de compartir la noticia, se sinceraron sobre uno de los momentos más difíciles que enfrentaron como pareja: la participación del cantante en La casa de los famosos México.

Durante la primera temporada del reality, Apio fue vinculado sentimentalmente con el actor español Jorge Losa, conocido como “el Albacete”. Aunque nunca hubo una relación amorosa entre ellos, la química que mostraron en pantalla desató rumores y memes que afectaron directamente a Juan Pa Serrano.

“Fue muy difícil (...). Lo que se vivió en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ fue una locura, de verdad, se volteó el mundo, que nunca esperamos eso” Juan Pablo Serrano

Juan Pa recordó que, tras la emisión del programa, comenzó a recibir comentarios de todo tipo. “Me decían cosas buenas, malas. Llegaban a atacarme. Era el cornudo”, dijo con franqueza. Incluso admitió que hubo una semana en la que no pudo más: “Te odiaba, esa semana te odié”.

Juan Pa Serrano y Apio Quijano

¿Apio Quijano tuvo un romance con Jorge Losa en La casa de los famosos México?

La tensión entre Apio y Juan Pa se intensificó cuando el cantante expresó en el reality que sentía atracción por Jorge Losa. Aunque el actor no forma parte de la comunidad LGBT, la cercanía entre ambos fue suficiente para que el público especulara sobre un posible romance.

“¡Tú la cag...ste! La cag...ste, entonces, me la complicaste afuera”, le reclamó Juan Pa a Apio durante el programa. El cantante, por su parte, aclaró que “no hubo ningún tipo de relación” y que todo fue parte de un “jueguito” dentro de la casa.

La situación llegó a tal punto que Juan Pa tuvo un breakdown emocional. “Un día tuve un breakdown y (dije) ‘ya no pude con esto’. No podía contigo, te odiaba, esa semana te odié”, confesó. Sin embargo, también reconoció que lograron superar ese bache y que el amor entre ellos se fortaleció tras la tormenta mediática.

Afortunadamente, el amor pudo más. Tras salir de La casa de los famosos México, Juan Pa Serrano se convirtió en un pilar fundamental para Apio Quijano, quien enfrentaba críticas, rumores y hasta memes por su cercanía con Jorge Losa. Aunque no hay fecha definida para la boda, la pareja anunció su compromiso con un emotivo video en redes sociales, y sin duda, será una de las celebraciones más esperadas en la industria del espectáculo.

Así lo confeso Juan Pa Serrano a Apio Quijano en Pipirris nights:

¿Juan Pa Serrano mintió cuando dijo que no sentía celos de Jorge Losa?

Lo más curioso es que, en julio de 2023, Juan Pa Serrano aseguró en una entrevista para De primera mano que no sentía celos por la cercanía entre Apio y Jorge Losa.

“¡Cero! Son seis años de relación. Me han tocado peores” Juan Pablo Serrano

Incluso minimizó la situación comparándola con el famoso beso entre Apio y Erik Rubín: “O sea, cosas que fueron más impactantes, pero esto es un juego”.

Cuando los conductores le preguntaron si le molestaría que durmieran en la misma cama, respondió con seguridad: “Nada porque lo platicamos desde antes, hablamos sobre la relación y el qué pasaría”.

Pero ahora, la versión cambió. Juan Pa admitió que sí le afectó y que llegó a odiar a Apio por lo que vivió fuera del reality. ¡Qué fuerte!