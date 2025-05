Apio Quijano explota y lanza fuerte petición, tras la suplicas de Federica Quijano en el hospital: “Apoyen”

La noche del pasado 5 de mayo, Federica Quijano anunció que fue hospitalizada de emergencia debido a complicaciones de salud. Federica Quijano suplicó ayuda a su aseguradora para poder someterse a su intervención, la cual fue programada para el pasado lunes y no fue posible llevarla a cabo.

Federica Quijano fue hospitalizada / Instagram: @federicaquijano

¿Por qué Federica Quijano fue hospitalizada de emergencia el 5 de mayo de 2025?

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Federica Quijano, integrante de ‘Kabah’, encendió las alarmas al revelar que enfrentó complicaciones en su estado de salud y tuvo que viajar a la CDMX para someterse a una cirugía de columna.

La cantante, aparentemente desesperada, solicitó ayuda a la empresa de su seguro médico para que le enviaran a un médico y le hicieran una segunda valoración, dado que no podría entrar a cirugía sin este requisito. Aseguró que no podría posponer esta cita, ya que tiene diversos compromisos laborales y ahorita no podría ni caminar.

“Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer. No es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando. Por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera, como siempre ha sido. Se los pido de corazón”, dijo la intérprete de ‘La calle de las sirenas’.

¿Cómo reaccionó Apio Quijano ante la hospitalización de Federica Quijano, su hermana?

Como era natural, las reacciones de celebridades y seres queridos de Federica no se hicieron esperar. Incluso, Apio Quijano, su hermano, explotó en contra de la aseguradora de la cantante.

En la caja de comentarios de la publicación de Fede, Apio se manifestó y arremetió en contra de la empresa del seguro en la que está registrada su hermana desde hace años.

Apio Quijano reacciona a la petición de ayuda de Federica Quijano / IG: @apioquijano

“Es importante que apoyen a su gente que está asegurada, porque siempre están para un nuevo cliente, pero cuando el cliente necesita ayuda, todo es imposible”. Apio Quijano

Sin duda, los internautas aplaudieron la exigencia de Apio. Sin embargo, todavía seguían intrigados por el estado de salud de Federica. ¿Lograron contactar a su aseguradora?

Así lo dijo Apio Quijano:

Apio Quijano reacciona a la petición de ayuda de Federica Quijano / IG: @apioquijano

¿Cuál es el estado de salud de Federica Quijano este 6 de mayo del 2025?

Ahora, Apio Quijano utilizó sus redes sociales para dar detalles sobre el estado de salud de Federica. El cantante puntualizó que su hermana “está bien”.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Apio comentó en sus historias que le han llegado muchos mensajes de preocupación por la salud de Federica. Por esta razón, el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ 2023 extendió detalles de esta situación.

Apio Quijano reacciona a la petición de ayuda de Federica Quijano / IG: @apioquijano

“Gracias por la preocupación que tienen por mi hermana. Mi hermana está bien, es una cirugía, básicamente, que necesita darle continuidad, pero ella está bien. Aquí, la situación, más bien, es la falta de apoyo que está teniendo de la aseguradora, pero, al parecer, ya se pusieron en contacto”. Apio Quijano

“Mucha gente me ha estado escribiendo, no se preocupen. Todo está bien. Ella está bien. Si no, estaría yo ahí pegado al lado de ella, pero gracias por su preocupación”, añadió.

Al momento, Federica Quijano no ha reaparecido en redes sociales tras la preocupación que desató por su estado de salud. Según contó Apio, tal parece que ya pudo resolver el tema de su seguro.