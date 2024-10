Federica Quijano rompe en llanto por miedo de lo que podría pasarle a su hijo

Federica Quijano, conocida por su trayectoria como integrante del grupo musical Kabah, ha abierto su corazón y compartido una de las experiencias más difíciles de su vida personal.

En una emotiva entrevista para el programa matutino Sale el Sol, la cantante habló sobre los complejos desafíos que enfrenta como madre de una persona diagnosticada con autismo.

Quijano explicó ha tenido que lidiar con situaciones complejas debido a crisis provocadas por el autismo. Estas crisis han ido en aumento, lo que ha llevado a la cantante a buscar ayuda profesional para manejar el delicado panorama que enfrenta como madre.

Ve: Grupo Frontera roba el show y sorprende a novios en su boda ¡el sueño! VIDEO

Federica Quijano revela que enfrenta un nuevo desafío como mamá

Durante la entrevista, Federica Quijano reveló un nuevo diagnóstico que ha complicado aún más su situación como madre.

“Nos habían avisado generalmente todas las personas con la condición del trastorno del espectro autista, de repente llegan a esa parte (de la epilepsia). Cuando llegan (las convulsiones), quizás a la adolescencia, es cuando se les despierta”, declaró Quijano con evidente preocupación.

El impacto de este nuevo diagnóstico ha sido devastador para Federica, quien relató uno de los momentos más angustiosos que ha vivido: “Entonces hay cosas que, pues, tratas de procesarlas otra vez”.

Lee: Pepe Aguilar dice que es una “paz” vivir sin Ángela tras casarse con Christian Nodal: “Estamos muy a gusto”

Instagram

Federica tiene ayuda profesional para enfrentar este nuevo proceso en su familia

Con un peso emocional que se incrementa día a día, Federica Quijano ha decidido no enfrentar estos desafíos sola. La cantante compartió que actualmente está en terapia para recibir el apoyo necesario, tanto para manejar su situación personal como para encontrar las mejores soluciones para hacer frente a esta situación y ayudar a su familia.

Quijano detalló que está trabajando con dos profesionales: “Estoy en dos terapias, una con una terapeuta maravillosa que no sabes cómo me ha ayudado, con Olga, que me ha ayudado muchísimo. Aparte, estoy con mi psiquiatra. No, no me da pena aceptarlo ni mucho menos porque evidentemente es mucho más heroico que te atrevas a pedir ayuda a que te quedes callada, ¿no?”.

La aceptación de su vulnerabilidad y el reconocimiento de la importancia de la salud mental reflejan la fortaleza con la que Federica está enfrentando esta difícil etapa en su vida. A través de estas palabras, la cantante subraya la valentía que conlleva admitir la necesidad de ayuda en momentos críticos, rompiendo con los estigmas sociales sobre la salud mental.

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Federica, entre lágrimas, expresó su temor sobre el futuro. La cantante confesó que está haciendo todo lo posible para brindarle una vida digna, aunque teme por lo que pueda pasar: “Evidentemente tengo que seguir trabajando para darle una vida digna, para que tengan mejor vida, que no lo tengan que llevar a un psiquiátrico o un lugar donde puedan hacerle cosas horribles”, manifestó con profunda tristeza.

Federica confiesa sentirse rota en muchas ocasiones: “Últimamente me rompo más porque no estás preparada para todos estos cambios, pero ahí voy… no puedo caer, por eso tengo que levantarme”.

Federica ha dejado claro que su amor por su hijo la impulsa a continuar luchando. Sin embargo, también ha sido un recordatorio de la importancia de hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental y la necesidad de apoyo emocional para quienes enfrentan desafíos similares.

Federica Quijano se convirtió en madre adoptiva

Federica Quijano optó por convertirse en madre adoptiva. En el año 2005, la cantante dio la bienvenida a su primera hija, y años más tarde completó exitosamente el proceso de adopción de su segundo hijo.

La experiencia fue más fluida en esa ocasión debido a sus antecedentes como madre adoptiva, convirtiéndose así en la madre de un niño de año y medio.

La cantante tuvo que juntar dinero, pues era muy caro el tratamiento que debía seguir. / Instagram

¿Qué es el autismo?

Según la Organización Mundial de la la Salud, el autismo, o trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno neurológico que afecta la manera en que las personas interactúan, se comunican y perciben el mundo. Se caracteriza por dificultades en la comunicación social, patrones repetitivos de comportamiento, y, a menudo, una intensidad en intereses o actividades específicas. El espectro del autismo incluye una amplia gama de manifestaciones, que pueden variar en severidad y síntomas.

Los signos del autismo suelen aparecer en la primera infancia, aunque en algunos casos pueden no ser identificados hasta la edad escolar o más tarde. Los síntomas pueden incluir retrasos en el desarrollo del lenguaje, problemas para mantener el contacto visual, dificultad para comprender las emociones de los demás y sensibilidad sensorial.

El diagnóstico temprano y la intervención adecuada son clave para mejorar las habilidades de comunicación y socialización en las personas con TEA.

Te puede interesar: Aleida Núñez anuncia su compromiso con su novio francés ¡Camino al altar!