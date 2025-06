Drama, traiciones y emociones: Los momentos clave de ‘La casa de los famosos México’

Desde el estreno de su primera temporada en 2023, ‘La casa de los famosos México’ se ha consolidado como uno de los realities más populares de la televisión mexicana. Sus dos ediciones han sido un absoluto éxito, por lo que era de esperarse que este 2025 se lanzara una tercera.

La fecha programada para ‘La casa de los famosos México 2025’ es el próximo 27 de julio. Hasta el momento, no se han confirmado a los integrantes de esta temporada. Solo se sabe que Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez regresan como conductores.

Asimismo, recientemente se dio a conocer que Marie Claire Harp, quien participó en la primera temporada, estará como “embajadora digital”. Durante su presentación oficial, anunció que el primer participante será revelado el próximo 30 de junio, durante el noticiero matutino de Danielle Dithurbide.

Para que la espera no parezca tan larga, aquí te decimos cuáles fueron los momentos clave que le permitieron a ‘La casa de los famosos México’ coronarse como uno de los programas más queridos y esperados por el público.

La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

La traición de Sofía Rivera Torres al ‘Team Infierno’ en ‘La casa de los famosos México’

En la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, las habitaciones se dividieron en ‘Cielo’ e ‘Infierno’. Poncho de Nigris, al haber quedado en este último, buscó aliarse con sus compañeros de cuarto.

El actor y Sergio Mayer establecieron un pacto de lealtad y, al poco tiempo, se unieron con Wendy Guevara, Emilio Osorio y Nicola Porcella. Si bien Sofía Rivera Torres también estaba contemplada, terminó cambiando de bando y se convirtió en una especie de espía para el ‘Team Cielo’, algo que fue visto por el público como una traición.

Debido a esto, la esposa de Eduardo Videgaray fue la segunda eliminada de la temporada, un hecho que fue celebrado por los fans. En su momento, sostuvo que aliarse con el ‘Cielo’ fue una decisión basada en su estrategia y no la veía como una “traición” al ‘Infierno’.

“Yo creo que lo que más me dejó es esta certeza y esta seguridad de que nunca me voy a equivocar, de que estoy haciendo lo que me da paz, que estoy tomando decisiones que van acorde a mis principios, a mis valores, a mi forma de pensar. Yo sé que me estaba poniendo en una situación de riesgo, sé que tomé muchas decisiones muy arriesgadas”, expresó en su momento.

‘Team Infierno’ de ‘La casa de los famosos México’ pierde a Apio Quijano

El afamado ‘Team Infierno’ logró llegar casi completo a la gran final de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. No obstante, en las últimas semanas del juego, Apio Quijano fue nominado y se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia.

Su expulsión fue un golpe duro para el grupo. Durante el resto del show, todos lo recordaron con cariño. Incluso, solían incluir su nombre en sus festejos, demostrando así la gran unión que desarrollaron a lo largo del show.

El exintegrante de Kabah también dejó clara su lealtad, pues, en las galas, defendía a sus compañeros de equipo frente a las críticas que llegaban a hacer los panelistas.

Wendy Guevara se convierte en la primera ganadora de ‘La casa de los famosos México’

Tras la salida del resto de sus compañeros, Wendy Guevara y Nicola Porcella se quedaron solos en La casa, a la espera de que se anunciara al ganador. Luego de varios momentos de espera, Galilea Montijo reveló que la influencer se llevaba el primer lugar.

En aquel entonces, se reportó que Guevara había obtenido poco más de 18 millones de votos. Su victoria fue muy celebrada en su momento, ya que se convirtió en la primera chica trans en ganar un reality show en televisión abierta en México.

La creadora de contenido se llevó los cuatro millones de pesos del premio final. A raíz de su participación en el concurso, Wendy obtuvo muchas oportunidades laborales en televisión; protagonizó una telenovela corta con Julián Gil, tuvo su propio reality y ha tenido apariciones estelares en diversos programas de televisión.

Briggitte Bozzo vs Lady mangos (Mariana Echeverría) el enfrentamiento en ‘La casa de los famosos México’

Al igual que su antecesora, la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ se dividió en dos: ‘Team Mar’ y ‘Team Tierra’. A lo largo de las semanas, estos dos grupos protagonizaron muchos conflictos.

Uno de los más recordados es la pelea que se suscitó entre Briggitte Bozzo y Mariana Echeverría por un mango. Todo comenzó cuando, durante una fiesta, Bozzo agarró un mango que formaba parte de la decoración del evento. Ante esto, Echeverría le dijo que le diera la fruta, pues tenía que guardarla para “repartirla entre todos”.

Pese a que la joven cantante le explicó que era su fruta favorita y la quería para celebrar su cumpleaños, Mariana se la quitó. Poco después, ‘Las chicas superponedoras’, grupo conformado por Karime Pinter, Briggitte Bozzo y Gala Montes, “rescataron” el mango, lo que provocó el enojo de la exconductora de ‘Me caigo de risa’.

El público criticó a Echeverría por su actitud y la bautizaron como ‘Lady mangos’. También ocasionó que se convirtiera en la cuarta eliminada de esa temporada. El furor por lo sucedido fue tanto que hasta ‘La rosa de Guadalupe’ sacó un capítulo inspirado en este conflicto.

Momentos clave de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

Adrián Marcelo sale de ‘La casa de los famosos México’ tras pleito con Gala Montes

Sin duda alguna, Adrián Marcelo fue uno de los integrantes más polémicos de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. A lo largo de su estancia, protagonizó muchas peleas con Gala Montes.

No obstante, todo llegó a un punto crítico semanas antes de la gran final. Adrián y Gala tuvieron una fuerte discusión, en la que ella lo acusó de ser “misógino”. En respuesta, él hizo mención de los problemas familiares de la actriz, provocándole un aparente ataque de ansiedad.

El regiomontano decidió salirse voluntariamente del show. A la par de esto, muchas marcas dejaron de patrocinar el show, bajo el argumento de que las acciones de Marcelo no iban acorde con “sus valores”.

Incluso después de que el reality finalizó, Marcelo y Montes han estado enfrascados en una guerra de declaraciones. Su rivalidad empeoró después de que el influencer entrevistara a la mamá de Gala por una fuerte suma de dinero.

Momentos clave de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

Mario Bezares se convierte en el segundo ganador de ‘La casa de los famosos México’

Mario Bezares y Karime Pindter se convirtieron en los últimos finalistas de ‘La casa de los famosos México 2024’. Si bien ambos contaban con el apoyo del público, el ganador absoluto fue Mario Bezares.

En aquel entonces, se reportó que el comediante recibió 30 millones de votos, superando así a Wendy Guevara. Al igual que su predecesora, obtuvo cuatro millones de pesos. Tras su triunfo, el propio ‘Mayito’ expresó que le daría el dinero a su esposa, Brenda Bezares.

Desde su triunfo, Mario Bezares ha tenido muchas oportunidades en la industria del entretenimiento. Abrió su propio canal de YouTube llamado ‘Fonda los amigos’ y actualmente participa en el show ‘Hoy soy el chef’.

