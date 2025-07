Cyntia Cofano, exintegrante de Survivor México, revela la razón de su ruptura con Agustín Fernández

La novena eliminada de Survivor México, Cyntia Cofano, habló para TVNotas de cómo fue compartir proyecto junto a su ahora exnovio, Agustín Fernández, con quien estuvo en la misma tribu y a quien cacheteó dentro del juego. ¿Por qué terminaron? “No me daba lo que yo quería. Me fue infiel un par de veces y lo dejé”

“El ingreso de Agustín fue divertido. Al verlo entrar, sentí lindo por ver una cara conocida. Lo tomé bastante bien. Él y yo somos amigos aquí afuera. Nos conocemos desde hace 12 años”.

¿Cómo es la relación actual entre Cyntia Cofano y su expareja, Agustín Fernández?

“Es un hombre gracioso. De hecho, les contaré algo que no he dicho. Por lo regular, la tribu y yo nos poníamos alrededor de la fogata para hacer stand up y distraernos. Un día tocamos el tema de: ‘¿Dónde fue tu peor sexo?’. Agus compartió una situación que vivió durante un viaje. Me acerqué y le dije: ‘Agus, estábamos juntos. Estuviste conmigo’ (ríe). Él contestó: ‘No, no es cierto’. Y yo le dije: ‘Ya está, ya lo dijiste’. Nos morimos de risa”.

“Nos llevamos bastante bien. Nos molestamos mutuamente. Es difícil que Agus o yo nos enojemos. Incluso los 2 funcionábamos muy bien en la competencia. Él confiaba mucho en mí. Me di cuenta de eso, porque la tribu nos mandó juntos en varias ocasiones para que nos fuera bien en los juegos. Un día, él se puso triste y me dijo:

‘No voy a poder. Siempre me va mal’. Entonces agarré y le di un cachetazo. Le tuve que decir: ‘¡Confía en ti!’”.

Te puede interesar: Polémico exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ se une a nuevo reality para encontrar el amor

Cyntia Cofano y Agustín Fernández en reality / TV Azte y Tiktok @SurvivorMéxico

¿Cómo fue la relación amorosa entre Cyntia Cofano y el influencer Agustín Fernández?

“Agus y yo no tuvimos una bonita relación cuando fuimos pareja. Sin embargo, no les voy a negar que entre los 2 se dio la oportunidad de llevarnos como amigos. Hablamos de nuestras exparejas. Fuimos empáticos por haber tenido a personas m13rd4s a nuestro lado. Solo eso”.

“Agus no siente absolutamente nada (romántico) por mí, ni yo por él. Lo quiero dejar muy claro. Pudimos haber estado juntos dentro del reality, pero no fue así. Únicamente nos vemos como amigos. No hay celos de ningún tipo”.

“Es un chico buena onda. En ese tiempo (cuando fueron pareja) éramos muy pequeños. Él era un desastre y yo me enganché. Terminamos porque él la cag.... No me daba lo que yo quería. Me fue infiel un par de veces y por eso lo dejé. Luego me hice novia de su enemigo. Nos peleamos por mucho tiempo, pero hace más de 1 año que nos comenzamos a llevar mejor”.

Lee: Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ se une a la nueva temporada de ‘Survivor México’, aseguran

Survivor México, Cyntia Cofano y Agustín / Redes sociales, TV Azteca y Tiktok @SurvivorMéxico

¿Cómo fue la experiencia de Cyntia Cofano en el reality Survivor México?

La exparticipante de Survivor México comentó las secuelas que le dejó el juego: “Es la segunda vez que entro a este programa, pero esta ocasión

la pasé muy mal. La falta de comida estuvo dura. Me tuvieron que internar.

Me debilité y me dio un golpe de calor. Además, durante mi estancia en la competencia no tuve mi periodo menstrual. La desnutrición y la anemia ocasionaron que no me bajara. Espero que con el paso de los días ya regrese a la normalidad”, concluyó.

Mira: Agustín Fernández es criticado por presumir los regalos que le mandaron sus fans: “Limosnero”

Cyntia Cofano en Survivor / TV Azteca, TikTok @SurvivorMexico y Redes sociales

La trayectoria de Cyntia Cofano

Debutó en televisión en el programa Combate 3G (2015).

La hemos visto en varios realities: La fortaleza: El reto sagrado (2017), Guerreros 2020, Survivor México

Cuenta con 326 mil seguidores en Instagram, 16 mil en Facebook y 206 mil en TikTok.

David Ortega y Cynthia Cofano. / Instagram: @davidortega

La trayectoria de Agustín Fernández

Se dio a conocer en 2018 en Enamorándonos, de TV Azteca

Participó en Guerreros 2020 y en Reto 4 elementos (2023).

y en Reto 4 elementos (2023). En 2023 también lo vimos en Las estrellas bailan en Hoy.

En 2024 formó parte de La casa de los famosos México y del programa de comedia Bola de locos.

y del programa de comedia Bola de locos. Este año hizo La casa del amor (2025) y Survivor México (2025).

Cuenta con 743 mil seguidores en Instagram, 102 mil en Facebook y 710 mil en TikTok.

Agustín Fernández recibió críticas en redes sociales por su participación en tantos realities