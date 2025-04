Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ se une a la nueva temporada de ‘Survivor México’, aseguran

Han pasado varios meses desde que terminó la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Para algunos, como Mario Bezares y Karime, el reality les ayudó a impulsar aún más sus carreras. No obstante, para otros participar en este proyecto solo les causó polémica. Tal fue el caso de Agustín Fernández.

Pese a ser gran amigo de Nicola Porcela, quien quedó en segundo lugar durante la primera temporada del show, el argentino recibió muchas críticas durante su estancia en La Casa, pues muchos no aprobaban varios de sus comportamientos y comentarios.

Aunado a esto, algunos no veían con buenos ojos la amistad que había formado con Adrián Marcelo, uno de los participantes más polémicos dentro del show.

Agustín Fernández / IG: @agus.fernandez

Checa: Agustín Fernández es criticado por presumir los regalos que le mandaron sus fans: “Limosnero”

¿Agustín Fernández de ‘La casa de los famosos México’ a ‘Survivor México’?

Tras no haber obtenido el éxito esperado en ‘LCDLFMX’, Agustín Fernández habría decidido unirse a la próxima temporada de ‘Survivor México’, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 28 de abril.

Diversos medios, incluyendo EXA FM y ‘Dulce y picosito’, aseguraron que el argentino estará en el concurso de sobrevivencia.

“Después de su participación en #LCDLFMx2, Agustín Fernández será uno de los participantes en la nueva temporada de #SurvivorMéxico. #Survivor #AgustinFernandez #SurvivorMx” ‘Más farándula news’ en X

Hasta ahora, no se saben más detalles de esto, así como tampoco ha sido confirmado por el propio Agustín. No obstante, esta no sería la primera vez que forma parte de un proyecto enfocado a las habilidades físicas. En 2020, obtuvo el primer lugar en ‘Guerreros’, ganando dos millones de pesos. De igual forma, en 2023, participó en ‘Reto 4 elementos’.

El rumor ya ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos esperan verlo en el show, otros no olvidan su tiempo en ‘La casa de los famosos México’ y han pedido que no lo incluyan.

No te pierdas: ¡Agustín Fernández desamparado! Su ego le cerró las puertas y su papá solo lo usa

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘Survivor’?

Hasta el momento, se sabe que la nueva temporada de ‘Survivor México’ será conducida por Carlos Guerrero ‘El Warrior’, quien recientemente dio a conocer que se convertirá en padre por segunda ocasión.

En tanto que aún se desconoce quiénes serán los participantes de la nueva edición. Hace algunas semanas, se filtró una lista de los presuntos concursantes. Sin embargo, no hay nada confirmado. Estos son las celebridades que, presuntamente, estarían en el proyecto:

Esmeralda Zamora

Eli Varela

Toñita

Alejandra Toussaint

Cynthia Cofano

Ceci Ponce

Janette Morales

Aranza Carreiro

Eduardo Guerrero

Beng Zeng

Aarón Albores

Sargento Rap

Pablo Marti

Agustín Fernández

‘Warrior’ da más detalles sobre ‘Survivor México’

Hace poco, ‘Warrior’ asistió al programa ‘Ventaneando’, donde habló sobre la nueva temporada de ‘Survivor México’. El presentador aseguró que la próxima edición del show sería “imperdible”, pues ahora los participantes estarán divididos en dos equipos ‘Héroes y villanos’.

“Va a ser bien interesante ahora verlos confrontarse. Haciendo equipo los malos y los buenos, por decirlo así. De alguna manera se mantiene (el formato), pero siempre hay cambios”, dijo.

Cabe mencionar que la ganadora de la temporada pasada fue Esmeralda Zamora, llevándose un premio de dos millones de pesos.

Mira: Galilea Montijo no se guarda nada y critica a Agustín frente a Nicola en el programa Hoy