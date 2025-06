Ceci Ponce, la quinta eliminada de Surivvor México, revela: “Tengo una hernia y una abertura en el abdomen”

La exparticipante de Survivor México 2025 , Ceci Ponce (43 años), nos platicó sobre las secuelas que le dejó el reality de supervivencia, tras su segunda participación. Además, reveló que padece diástasis abdominal.

Ceci Ponce tiene lastimoso padecimiento / Fotos: Cortesía de TV Azteca y @ceciponk

¿Cuáles fueron las secuelas que vivió Ceci Ponce durante su participación en Survivor México 2025?

“Traigo la piel de salami, porque el sol y los moscos me afectaron. Cuando te pican los moscos te da comezón y te salen bolas que se inflaman horrible por rascarte con las uñas llenas de mugre. Después, se te infecta, aparecen las costras y el sol hace de las suyas. Se quedan unos puntitos blancos por las mismas costras”

“Seguramente me someteré a un láser fraccionado, que me dejará la piel como de recién nacida. Eso me ayudaría demasiado. Ya vendrá el verano para emparejar esas cicatrices”.

¿Qué dijo Ceci Ponce sobre la hernia que tiene en el ombligo?

“Efectivamente, tengo una hernia. Creo que me salió durante alguno de mis embarazos, o yo creo que desde niña. No lo sé. Siempre he tenido el ombligo hacia afuera”.

“También me detectaron una diástasis abdominal alrededor del ombligo, producto de mis 2 últimos embarazos. Es la separación de los 2 músculos rectos. Es decir, se abren y no se vuelven a cerrar. Tengo una abertura de casi 7 centímetros en el abdomen”.

“Está contraindicado hacer cierto tipo de abdominales a las personas que tenemos diástasis. Por más ejercicio que haga, nunca se arreglará. Tendría que someterme a una operación. Incluso los ejercicios hipopresivos, que ayudan a restaurar las capas de adentro hacia afuera y que son muy benéficos para el posparto, no terminan de funcionar en personas como yo, que tienen una separación tan amplia”.

¿Ceci Ponce se someterá a una cirugía para quitarse la hernia que tiene el abdomen?

“No me gusta operarme. Eso de la anestesia no me agrada tanto. Tomo homeopatía. Llegué a pensar en la cirugía, pero más por cuestión de imagen, no por salud. El procedimiento cuesta alrededor de 100 o 120 mil pesos. Realmente no la necesito. Me gusta mi cuerpo así. De hecho, me da miedo operarme la cara para estirarla y verme más joven. Quiero envejecer con dignidad”.

También habló sobre las lesiones que tuvo en Survivor México 2024 :

“El año pasado, cuando regresé del reality , me revisaron la hernia y no encontraron ninguna anomalía o riesgo. Como bien saben, la hernia es muy peligrosa”.

“Antes de entrar al programa me atemoricé porque en la temporada pasada me lesioné. En el hombro (lo señala) tengo una cicatriz. Me pusieron una plaquita y 2 tornillos. En el peroné me colocaron una placa y 6 tornillos. Creí que podría ser grave participar. Estuve con miedo en los primeros días”.

“Sin embargo, mi doctor me dijo: ‘Estás lista para ir. Solo toma en cuenta que, si te queda el brazo atrás o quedas colgada, podría ser algo peligroso. Confié en mi operación, en las sesiones de fisioterapia que hice y en mi recuperación. No tuve ningún problema”.

“Sentí mareos en esta experiencia. Sobre todo, por la falta de comida. El esfuerzo que se hace es inmenso, y con poco alimento es fatal. Se trabaja contra corriente. De hecho, lo llamamos ‘mareo Survivor ’. Caminas y se te nubla la vista, no ves el piso. Está fuertísimo todo lo que te pasa por participar”, concluyó

¿Quién es Ceci Ponce?

Debutó en la telenovela de TV Azteca Un nuevo amor (2003), a la que siguieron algunas otras, como:



Machos (2005),

Tengo todo excepto a ti (2008),

Entre el amor y el deseo (2010),

Siempre tuya Acapulco (2014) y

Eternamente amándonos (2023).

En 2007 incursionó en el cine, con la película Niñas mal. En 2008 posó en la revista para adultos H .

Participó en los realities:



La isla (2013, donde fue la ganadora),

Los 50 (2023), Survivor México (2024) y

Survivor México: Héroes y villanos (2025).

Formó parte de la puesta en escena de terror 2:22, una historia paranormal.

Cuenta con 246 mil seguidores en Instagram y 123 mil en X .

¿Que es la diástasis abdominal?

También conocida como diástasis del recto abdominal, es la separación de los músculos rectos del abdomen como consecuencia del debilitamiento de la línea alba (tejido conectivo que los une). Esto puede ocurrir debido a la edad, esfuerzos físicos, obesidad o embarazo.

Síntomas: Dolor lumbar crónico, riesgo de hernias abdominales en casos muy graves o gran debilidad abdominal. Puede afectar la movilidad y la postura.

Fuente: Clínica Universidad de Navarra.

