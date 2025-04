¿Qué le pasó a Alejandra Toussaint? Aparece con el rostro desfigurado en Survivor México 2025

Una nueva temporada de Survivor México 2025 comenzó y las sorpresas no se hicieron esperar desde el primer día. Una de las que más dio de qué hablar fue la aparición de Alejandra Toussaint con el rostro desfigurado.

Durante el estreno del programa, la actriz, quien forma parte de la tribu ‘Villanos’, contó que había sufrido un percance mientras exploraba la zona donde su equipo haría el campamento: “Me dejaron toda golpeada”, expresó.

Survivor México / Facebook: Survivor México

¿Quiénes son los participantes de Survivor México 2025?

Para esta temporada de ‘Suvirvor México 2025’, los 20 participantes fueron divididos en dos equipos: ‘Héroes’ y ‘Villanos’.

Así quedó conformada la tribu de ‘Héroes’:

Andrea Martí

Cyntia Cofano

Rasta

Sergio Torres

T-Rex

Beng Zeng

Aranza Carreiro

Antonia Salazar ‘Toñita’

Esmeralda Zamora

Pablo Martí.

En tanto que la tribu de ‘Villanos’ está integrada por:



Julieta Grajales

John Guts

Sargento Rap

Kenta Sakurai

Aarón Albores

Ceci Ponce

Alejandra Toussaint

Eli Varela

Janette Morales

Edwin Monzalvo

¿Qué le pasó a Alejandra Toussaint en Survivor México 2025?

La celebridad relató que, durante su exploración, se encontró con unas avispas “super agresivas” que la picaron y le dejaron hinchado el rostro.

“Llegamos al campamento y yo me fui a reconocer toda el área de naturaleza, pero no sabía que era la época en que las avispas están construyendo sus avisperos y están super agresivas. Claro, mis primas me agarraron, me hicieron la novatada y ahora me dejaron toda golpeada”, platicó.

Si bien el incidente no puso en riesgo su vida, la celebridad no pudo participar en la prueba para obtener alimentos para su tribu y que fue ganada por ‘Héroes’.

Pese a lo ocurrido, Alejandra, también conocida como ‘Chamana’, mostró su valor y le ganó a Esmeralda en una dinámica para obtener el pedernal que facilitará la generación de fuego en su refugio.

Rostro de Alejandra Toussaint / Captura de pantalla

¿Quién es Alejandra Toussaint, participante de Survivor México 2025?

Alejandra Toussaint es una actriz mexicana de 39 años. Alcanzó la fama cuando participó en la edición del 2021 de ‘Survivor México’, donde fue apodada ‘Chamana’. También ha formado parte de diversos proyectos cinematógrafos y algunos realities como:

El señor de los cielos

Volverte a ver

El juego de las llaves

Había una vez

MasterChef Celebrity

Loco fin de semana

En su momento, se especuló que era familiar de la fallecida Verónica Toussaint, ya que compartían apellidos. No obstante, después se aclaró que las famosas no tienen una relación más allá que su amor por la actuación.

