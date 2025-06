Exparticipante de ‘Survivor México’ impacta al revelar que vende sus calzones usados en mil dólares

Muchos creen que los actores ganan una fortuna actuando, pero no siempre es así. Por ello, muchos intérpretes buscan diversificar sus ingresos, ya que no siempre tienen proyectos constantes.

Tal es el caso del actor y modelo David Ortega, quien fue uno de los semifinalistas de la tercera temporada de ‘Survivor México’ y recientemente sorprendió al público durante su participación en ‘La saga’, al revelar un inusual modelo de negocio que inició gracias a sus fans.

El actor jalisciense, conocido por su participación en Mi marido tiene familia, siempre ha cuidado su físico y suele presumir su impresionante musculatura en Instagram, donde acumula más de 700 mil seguidores que han sido testigos de sus proyectos y su transformación física.

Durante la entrevista, David Ortega confesó —al igual que lo hizo Sugey Ábrego— que vende su ropa interior usada. Debido a la demanda, incluso ha fijado un precio bastante elevado, y tanto hombres como mujeres están dispuestos a pagarlo.

Mira: David Ortega vs. Ricardo Peralta: El modelo lo quiere tundir por hablar de él en LCDLFM: “Lo voy a encarar”

El actor y exparticipante de Survivor temporada 3 revela que vende su ropa interior usada en 1000 dólares. / Instagram: @davidortega55

¿Cuánto cobra David Ortega por sus calzones usados?

El también ganador del certamen Mister Mesoamerica Universe 2017 reveló que vende su ropa interior usada por nada menos que 1,000 dólares.

“Yo los vendo en mil dólares. Me ha pasado que me dicen ‘entrégamelo tú’, pero eso no. Lo más que he hecho es mandarlo en un Uber”, comentó el actor.

Además, David Ortega aseguró que este ingreso le ha dado mayor estabilidad económica y le permitió reinvertir lo ganado en otros proyectos personales.

“Es un extra que te entra fijo. Llevo seis años así. Ya no es mi fuente principal de ingresos, pero invertí lo ganado en mi línea de trajes de baño. De hecho, llegué a ganar más de lo que gana un protagonista en Televisa por mes”, finalizó.

Mira: David Ortega confiesa qué le representa despojarse de la ropa en la obra La fiesta

¿Quién es David Ortega?

David Ortega es un actor, modelo y empresario mexicano originario de Autlán de Navarro, Jalisco. Se dio a conocer en el medio artístico tras estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que lo llevó a participar en producciones como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mi marido tiene familia.

Además de su carrera como actor, alcanzó notoriedad en el mundo del modelaje tras coronarse como Mister Mesoamérica Universe 2017, y por su gran parecido con el actor William Levy, que lo llevó a ganar el concurso “El doble de William Levy” en el programa Hoy.

En 2022, fue uno de los semifinalistas más populares de la tercera temporada de ‘Survivor México’, destacándose por su fuerza física y carisma frente a las cámaras.

Mira: Survivor: David Ortega asegura que no tendría una amistad con Yusef Farah tras salir del reality