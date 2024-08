David Ortega vs. Ricardo Peralta: El modelo lo quiere tundir por hablar de él en LCDLFM: “Lo voy a encarar”

En LCDLFM, Ricardo Peralta (35 años) comentó con algunos de sus compañeros sobre personas en el medio que trabajan como 3sc0rts. El influencer no quiso dar nombres, aunque sí reveló las iniciales de un actor, refiriéndose supuestamente a David Ortega (36 años). Buscamos a éste para conocer sus impresiones y nos dijo: “Al hablar de mí de esa manera se nota de lo podrido que está por dentro”.

David Ortega se lanza contra Ricardo Peralta tras hablar de él en ‘La casa de los famosos México’

“Ricardo aseguró que soy 3sc0rt. Que presto servicios de acompañamiento. Es mentira. Me deja en mal a nivel nacional. No me conoce ni yo a él. No dijo mi nombre, pero sí mis iniciales D y O. Hasta comentó que me hicieron un capítulo en La rosa de Guadalupe”, comentó.

“Yo no presto servicios de ningún tipo. Él afirmó que cobro 70 mil pesos. Soy una persona que trabaja. Trato de superarme día con día”, dijo David.

“Reto a Ricardo Peralta a que presente pruebas, o a alguien que haya pagado por mi compañía o por un servicio. Y le pago los 4 millones de pesos, los cuales no ganará en el reality”. David Ortega

“Su comportamiento habla por sí solo. Me da lástima que solo lo hace para llamar la atención. Se la pasa encima de Sian. Lo acosa 24/7. Es una persona detestable. Doble cara, mustio, mentiroso, acos... No merece estar donde está”, agregó.

David Ortega enfrentará a Ricardo Peralta luego de que salga de ‘La casa de los famosos México’ ¿Actuará legalmente?

Ricardo es el más odiado de la casa, según David. “Te das cuenta de todo el odio que la gente le tira. Él era uno de los favoritos para ganar. Tarde o temprano se cae la máscara”.

David mencionó que, en caso de topárselo, lo enfrentaría.

“Lo voy a encarar. No es justo lo que me hizo. Yo no me meto con nadie, pero pend…No soy. Pienso en demandarlo por difamación y en romperle la cara”. David Ortega

“Estoy muy encabro... Me ha costado trabajo crecer en el medio. Ahorita estoy en un proyecto tipo Solo para mujeres con Eleazar Gómez, José Carlos Ferrera y César Ureña. Que alguien levante un falso, la verdad, da mucho coraje”, concluyó.

¿Qué dijo Ricardo Peralta de David Ortega?

Hace unos días, Ricardo, Gomita, Potro, Mariana, Agustín, Sabine y Sian platicaron sobre catálogos de personas que se alquilan por acompañamiento.

Ricardo dijo: “3 mil como los chavos como Dave (se tapa la boca). Es amigo de la Wendy. Ese sí está caro, pero ese solo es trato de novios”.

Mariana: “¿Cómo trato de novios?

Ricardo: “Trato de novios es que salen. Va contigo a las fiestas. Si me invitas a un evento tuyo, yo lo llevo”.

Sabine: “3sc0rt”.Ricardo: “Ándale, un 3sc0rt, pero ahora se dice

trato de novios”.

Ricardo y “Gomita” se hacen señales: “Con apellido con O”.

Mariana: “¿Cuánto cobra por hora o qué?”. Ricardo: “Por hora es más caro”.

Mariana: “Yo creo como 70 por noche”. Ricardo: “Si...Le hicieron un capítulo de La rosa de Guadalupe”.

¿Quién es David Ortega?

Ganó el certamen Míster Universo Mesoamérica 2017. Después participó y ganó el concurso del doble de William Levy en el programa Hoy .

. Entró al reality Survivor en 2022 y quedó en quinto lugar.

en 2022 y quedó en quinto lugar. Es empresario. Tiene una línea de trajes de baño que promociona en sus redes.

Se le relacionó en abril pasado con Wendy Guevara, debido a que salió un video en redes donde estaban juntos en Puerto Vallarta. En éste se estaban besando. Minutos después lo bajaron.

