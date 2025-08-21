La casa de los famosos México: ¿Aarón Mercury dejó en la friend zone a Elaine Haro? Revela: "...Una arrastrada”

Aunque al principio todos los habitantes de “La casa de los famosos México” creían que Elaine Haro y Aarón Mercury podrían ser el nuevo romance de la temporada, la actriz se sinceró con sus compañeros del cuarto ‘Día’ sobre la posibilidad de que sostengan un posible acercamiento amoroso en el reality. ¿La dejaron en la friend zone (zona de la amistad)?

¿Qué dijo Elaine sobre un posible romance con Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Luego de que Elaine Haro opinó en su cuarto Día sobre que Aldo de Nigris le prestó su sudadera a Mariana Botas y Aarón Mercury solo le dio una palmada en la espalda cuando ella le comentó que tenía frío, ahora señaló cuál es la posible relación que podría tener con el tiktoker.

“Al menos te da su sudadera, a mí una palmadita en la espalda”, dijo en alusión a los detalles de Aarón Mercury con ella.

Elaine asegura que, tras varios comentarios de Aaron Mercury, se dio cuenta de que no hay interés en ella, más que el de una amistad.

“Ya me rendí, me rendí hoy, cuando en el sillón dijo Aarón:'Yo no sabía qué estaban haciendo, solo los vi bailando y fui a bailar’. (En) lo de mi cumpleaños”, relató Elaine, quien interpretó la declaración de Aarón Mercury como una clara muestra de indiferencia al show de baile que Facundo organizó con los habitantes por su cumpleaños.

“Lo quiero, me río de sus babosadas y a veces lo veo con ojos de amor, pero dije: me organizaron un baile, Abelito me dejó un regalo en mi clóset, una barrita de chocolate… son detalles”, agregó.

“Yo siento que te tiene en la friendzone. Creo que le caes bien y ya”, comentó Dalilah y Elaine coincidió en que solo la quiere como amiga.

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Qué le respondió Aarón Mercury a Elaine Haro cuando ella le preguntó si le gustaba?

Además, Elaine Haro reveló que le preguntó a Aarón Mercury, en una dinámica, simulando una entrevista, si él tenía una atracción hacia ella, pero él respondió que sentía que ella lo estaba utilizando para evitar el vacío de haber terminado su reciente relación. Recordemos que Elaine Haro estaba en romance con Moisés Peñaloza.

“Me hizo ver como si lo estuviera, supuestamente, utilizando; me dio vueltas y solo me dijo: ‘Elaine, me parece una chica linda’. Me dio una arrastrada… pensándolo bien, sí me bateó”, comentó Elaine.

Finalmente, aseguró que eso no cambiaría su amistad. Sin embargo, reconoció que el interés no era recíproco.

“La verdad, sí siento que no es el mismo feeling de acá para allá, y no me arde ni me duele. Lo tomo de cotorreo; me parece superlindo, pero nunca fue un crush. Estamos en un reality, pero ya ni para cotorrear”, concluyó Elaine, quien aseguró que eso no cambiará su amistad.

Aarón Mercury le hizo un baile muy sensual a Elaine Haro por su cumpleaños / Captura de pantalla

¿Cómo inició el shippeo entre Elaine Haro y Aarón Mercury en “La casa de los famosos México”?

Desde las primeras semanas en “La casa de los famosos México”, Elaine Haro y Aarón Mercury mostraron una química que no pasó desapercibida en las cámaras del 24/7. Sus interacciones, llenas de bromas, miradas y conversaciones íntimas, captaron la atención tanto de sus compañeros como de la audiencia del reality.

Durante las fiestas de los viernes, se han mostrado muy cercanos e incluso han intercambiado coqueteos sutiles. Sin embargo, en redes sociales muchos opinaban que Elaine Haro parecía mostrarse demasiado insistente con Aarón Mercury.

Ahora, es la propia Elaine quien ha decidido dar un paso atrás en su intento de acercamiento, tras darse cuenta por sí misma de que Aarón Mercury no comparte el mismo interés que ella sobre una posible atracción.

