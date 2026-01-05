¿Luz María Zetina y Lorena Ochoa confirman romance en Año Nuevo? Nuevas fotos y un mensaje desataron rumores

El arranque de 2026 no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo mexicano. Una serie de imágenes, mensajes sugerentes y declaraciones pasadas colocaron nuevamente en el centro de la conversación a Luz María Zetina y Lorena Ochoa, quienes desde finales de 2025 han sido vinculadas sentimentalmente. Aunque ninguna ha confirmado de forma directa un romance, las señales que dejaron en redes sociales fueron suficientes para encender los rumores y dividir opiniones.

¿Luz María Zetina confirmó su relación con Lorena Ochoa al iniciar el 2026?

Durante las primeras horas del Año Nuevo, Luz María Zetina compartió varias historias en Instagram que rápidamente llamaron la atención. En ellas se le ve caminando al aire libre junto a Lorena Ochoa y por la maestra de yoga Ale Quintero Oria, cercana, además de imágenes donde ambas coinciden en reuniones privadas para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

Aunque las fotos no muestran gestos explícitos de pareja, la cercanía, el momento elegido y la frecuencia con la que aparecen juntas reavivaron una versión que ya circulaba desde meses atrás. Para muchos usuarios, no se trató de simples coincidencias, sino de una manera sutil de normalizar su vínculo.

Hasta ahora, ni Luz María Zetina ni Lorena Ochoa han confirmado públicamente que exista un noviazgo, pero el silencio también ha sido interpretado como una estrategia para mantener su vida privada lejos del escándalo mediático, algo que ambas han defendido en distintas etapas de sus carreras.

¿Qué dijo Lorena Ochoa sobre su presunto romance con Luz María Zetina?

La especulación alcanzó otro nivel cuando Lorena Ochoa, conocida por su bajo perfil mediático, compartió un mensaje que muchos consideraron revelador. Sin mencionar nombres ni dar contexto, la exgolfista publicó:

“Mantente cerca de las personas que se siente como el Sol en forma humana”, se lee en la publicación.

La frase fue interpretada por sus seguidores como una posible referencia directa a Luz María Zetina, especialmente porque apareció justo después de que circularan las imágenes juntas celebrando el Año Nuevo. Para algunos, fue una confirmación indirecta; para otros, solo un mensaje reflexivo que coincidió con el revuelo mediático.

¿Qué dijo Luz María Zetina sobre su ruptura y cómo se relaciona con Lorena Ochoa?

La historia no comenzó en enero. Fue en noviembre de 2025 cuando Luz María Zetina habló abiertamente sobre el fin de su relación con Emilio Guzmán, con quien estuvo comprometida durante ocho años. En el podcast El rincón de los errores, la conductora fue clara al explicar que la relación terminó porque se enamoró de otra persona.

“Siento que alguien entra a mi corazón... sin poder silenciar lo que me estaba pasando”, confesó Zetina, dejando entrever que su decisión fue impulsada por una conexión emocional imposible de ignorar.

Aunque en ese momento no mencionó nombres, semanas después el periodista Jorge Carbajal aseguró que la nueva persona en la vida de la exconductora de Netas divinas era Lorena Ochoa, y que incluso la relación habría comenzado antes de que Zetina rompiera oficialmente su compromiso. Esta versión fue manejada como un supuesto, sin que existiera confirmación directa por parte de las involucradas.