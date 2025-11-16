Él es Emilio Guzmán, expareja de Luz María Zetina con quien se comprometió dos veces sin llegar al altar

La historia de amor entre Luz María Zetina y Emilio Guzmán, que parecía tener un final feliz, terminó de forma abrupta tras ocho años de noviazgo y dos compromisos de matrimonio que nunca llegaron a concretarse. En una reveladora entrevista en el podcast El Rincón de los errores, la conductora y exintegrante del programa Sale el sol abrió su corazón y compartió los detalles detrás de la ruptura. Ante esto, ¿quién es Emilio Guzmán?

Luz María fue parte fundamental del matutino / Instagram

¿Por qué Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelaron su compromiso de matrimonio?

El motivo que llevó al fin de la relación entre Luz María Zetina y Emilio Guzmán fue, según la propia Luz María, la aparición de sentimientos por alguien más. En su entrevista, la conductora explicó que después de varios años de relación y con el compromiso de casarse, algo cambió en su corazón:

En mi última relación, eran ocho años, anillo de compromiso, y de repente siento que alguien entra a mi corazón. Empiezo a tener sentimientos por otra persona, yo muy sacada de onda, sin poder silenciar lo que me estaba pasando. Luz María Zetina

A pesar del impacto emocional que le causó este giro inesperado, la conductora decidió ser honesta consigo misma y con su pareja, haciéndole saber lo que estaba sintiendo, pero solo obtuvo la negativa de él:

“ Quería ser leal conmigo misma y contarle lo que estaba viviendo, pero él no lo quiso entender. Inconcebible, la relación terminó de raíz ”, relató. Esta revelación no fue fácil para ella, ya que, como mencionó, a pesar de los nuevos sentimientos, seguía amando profundamente a Emilio Guzmán, pero no podía ignorar lo que sentía por otra persona.

¿Quién es Emilio Guzmán, exprometido de Luz María Zetina?

Emilio Guzmán es un destacado empresario y experto en relaciones públicas mexicano. Aunque es ampliamente reconocido por su vínculo con la conductora Luz María Zetina, su carrera y vida personal van mucho más allá de esta relación mediática.

Su educación en Relaciones Internacionales le proporcionó una perspectiva global sobre diversos temas sociales, económicos y políticos, lo cual ha sido fundamental para su desarrollo profesional. Además de su labor en el sector migratorio, Emilio también tiene presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su actividad profesional y publica algunas imágenes familiares.

Tras pasar varios años separados y haber formado sus propias familias, ambos volvieron a coincidir en 2020 y decidieron darse una segunda oportunidad en el amor, sellando su reencuentro con un nuevo compromiso. No obstante, pese a los intentos por reconstruir su relación, esta terminó nuevamente en una separación , poniendo fin a una historia que alguna vez fue considerada una de las más entrañables del espectáculo.

Luz María Zetina y Emilio Guzmán, ¿quién era su exprometido? / Redes sociales

¿Con quién tendría una relación actualmente Luz María Zetina?

Tras haber revelado las razones que llevaron a su ruptura con Emilio Guzmán, comenzaron a surgir rumores sobre la nueva vida amorosa de Luz María Zetina. El periodista de espectáculos Jorge Carbajal compartió algunos detalles al respecto en el programa En shock.

Según Carbajal, la conductora habría iniciado una relación sentimental hace aproximadamente un año y se especula que esta situación podría implicar una infidelidad hacia su expareja, Emilio Guzmán.

Los reportes señalan que su nueva pareja sería una reconocida deportista mexicana. En particular, se menciona que Luz María Zetina estaría vinculada con la exgolfista profesional Lorena Ochoa .

Desde hace un año trae nueva pareja. Es deportista, nada más y nada menos que la golfista Lorena Ochoa, es su novia, es con quien le puso el cuerno a su esposo. Jorge Carbajal

Hasta el momento, ni la conductora ni Ochoa han confirmado ni negado estas versiones, aunque la información ha ganado fuerza en medios y redes sociales, esto está en calidad de rumor.

