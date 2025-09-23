¿Zopilotea Luz María Zetina a Yolanda Andrade? Iría tras su lugar en Montse & Joe, según Martha Figueroa

Ahora que Yolanda Andrade se encuentra en una mala situación de salud por una enfermedad degenerativa, lo que la ha llevado a ausentarse de Montse & Joe, Luz María Zetina estaría tras su trabajo en el programa, de acuerdo con declaraciones hechas por la periodista de espectáculos Martha Figueroa en su pódcast Así se hacen los chismes.

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre Luz María Zetina en su podcast Así se hacen los chismes?

“Pues resulta que Luz María Zetina Montse & Joe ), porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?’”

), porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?’” “Qué feo, ¿no?, no tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre. Y la de Yolanda no está libre. Sobre todo si sabes que está en una situación ruda (...) ten un poquito de tacto”.

¿Luz María Zetina quiere reemplazar a Yolanda Andrade en Montse & Joe tras problemas de salud?

En entrevista para TVNotas, Martha aseguró que esta información la supo de una muy buena fuente, y que no está de acuerdo con lo que Luz María supuestamente pretende hacer.

“Me pareció muy mal esa acción. No por ser Luz María o Yolanda. Simplemente eso no se le hace a un compañero. Eso de pedir la silla de una persona que se encuentra en una situación difícil personal y de salud. No fue lo correcto”.

“Lo que comenté es lo que supe. Me enteré de que ella le pidió a Montserrat (Oliver) que le ayudara a contactarla con la persona encargada y responsable de elegir a quien fuera la compañera de Montse, ya que Yolanda no está, por cuestiones que ya todos sabemos. Eso es lo único que sé. Mi fuente es muy buena”.

¿Montserrat Oliver y Yolanda Andrade saben de la intención de Luz María Zetina? Esto dijo Martha Figueroa

La presentadora compartió que no tuvo oportunidad de comunicarse con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade para hablar de lo sucedido: “No hablé con Montserrat y tampoco tengo idea de cómo lo tomó Yolanda. A lo mejor le hizo gracia, o no. Desde afuera lo vi con otra perspectiva. A mí no se me hizo padre. No está bonito quererte quedar con la silla de tu compañera, y menos si son amigas o tuvieron una relación amistosa durante un tiempo. No lo comparto”.

Martha desconoce si Luz María actuó de mala fe para perjudicar a Yolanda, pero no le pareció adecuado: “Tampoco sé por qué lo hizo Luz María. No la conozco lo suficiente como para decirles si lo hizo de buena o de mala manera. Una cosa es que la compañera se haya ido o renunciado. Ahí sí está padre formarse para ver si te dan el puesto. Pero si sabes que la persona se ausentó porque no la está pasando bien, me parece de mal gusto y feísimo ”.

¿Existe conflicto entre Yolanda Andrade, Luz María Zetina y Martha Figueroa?

Recordemos que, en junio de 2021, Yolanda Andrade enfrentó a Luz María Zetina por su salida del programa Netas divinas en diciembre de 2017. En el pódcast Caminos con Luz, de Luz María, Yolanda explicó que los ejecutivos la despidieron porque supuestamente había acosado sexualmente a Luz María, versión que esta dijo desconocer.

En su momento, también se comentó que Luz María habría sido la causante de que, en 2008, Martha saliera de Netas divinas. Figueroa aclaró que no tiene ningún tipo de rivalidad con ella: “Cero es personal con Luz María. Ella no tomó la decisión. Mi tema fue con quienes sí la tomaron, no con ella. De hecho, yo misma la invité a Netas. Fue mi idea. Teníamos que ver en producción a una suplente por si alguna de las integrantes faltaba. Por eso pensé en Luz Ma”.

Compartió que intentó acercarse a Zetina para incluirla como parte del equipo del programa, sin saber que los ejecutivos la contemplarían como su reemplazo: “Un día me la encontré en un evento de Televisa y le pregunté: ‘¿Quisieras hacer esto?’. Ella me respondió: ‘No sé qué es Netas divinas’. Le expliqué y me dijo: ‘Pues a ver’. Luego, cuando me quisieron correr, la invitaron y ella dijo: ‘Sí’. Se quedó con mi silla. Nadie sabe para quién trabaja. Y lo vuelvo a aclarar, no tengo ningún problema con ella”.

¿Cuál es la relación actual de Martha Figueroa y Luz María Zetina?

La periodista dijo no tener una amistad laboral ni personal con la conductora: “Nunca la he tratado. Ella llegó (a Netas divinas) y yo me fui. No me tocó hacer ni medio programa con ella. Solo la conozco de: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Me gustaba su trabajo. Actualmente, no he visto nada nuevo que haya hecho. No tengo mayor relación de nada”.

“No estuvo mal. Si alguien llega y te propone un programa, padrísimo. Obviamente dices que sí y te sientas. Si las cosas hubieran sido distintas, otra cosa sería. Solo le ofrecieron mi silla y se sentó. En el caso de Yolanda, ella pidió esa silla ”, concluyó.

¿Qué le dijo Yolanda Andrade a Luz María Zetina tras su salida de Netas Divinas?

Yolanda salió del programa en diciembre de 2017. En junio de 2021, en el pódcast Caminos con Luz , de Luz María, la enfrentó por su despido.

, de Luz María, la enfrentó por su despido. Luz María (LM): “ Te lloré como viuda ”.

”. Yolanda (Y): “Sentí que lloraste porque te sentiste culpable de que me habían corrido por tu culpa”.

Andrade narró lo que le dijeron los ejecutivos: “Fíjate que pasó algo. Un tema incómodo con Luz María... La historia fue que yo entré a su camerino (de Luz María), la acosé sexualmente y quise abusar sexualmente de ella. No sé si besarla o qué ”.

”. LM: “No recuerdo haber armado tal pancho”.

Y: “Pues me corrieron por tu culpa”.

LM: “¿Es en serio, Yolanda? ¿Por qué no supe eso antes? No te creo nada”.

Y: “ Entonces pensé que habías sido mala onda: ‘Qué mal que se haya malinterpretado . No se vale que haya ese tipo de confusión’. Me corrieron así: ‘Estás despedida por acoso sexual’. Este productor era esposo de Luz Ma y como que le dijo a nuestro productor: ‘ Córrela, quiso c0g3rs3 a mi vieja ’... Yo ni siquiera estaba. A lo mejor estaba peda y la hice sentir incómoda”.

. No se vale que haya ese tipo de confusión’. Me corrieron así: ‘Estás despedida por acoso sexual’. Este productor era esposo de Luz Ma y como que le dijo a nuestro productor: ‘ ’... Yo ni siquiera estaba. A lo mejor estaba peda y la hice sentir incómoda”. LM: “No sabía nada de esto. Yo no la veía bien de salud con sus adicciones. Recuerdo que una vez entraste a maquillaje directo a darme un beso y no lo hiciste porque me hice a un lado”.

