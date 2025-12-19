Yolanda Andrade rompe el silencio y muestra video desde el hospital tras recaída de salud ¿Qué pasó?

La conductora Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada nuevamente debido a una recaída en su estado de salud. La información comenzó a circular a inicios de esta semana y generó preocupación entre seguidores y colegas, debido a los antecedentes médicos que la propia presentadora ha hecho públicos desde 2023.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Por qué fue hospitalizada de emergencia Yolanda Andrade nuevamente?

De acuerdo con la información que trascendió, Yolanda Andrade fue hospitalizada tras presentar una recaída relacionada con el padecimiento que enfrenta desde 2023, año en el que se dio a conocer que le fue detectado un aneurisma cerebral. Desde entonces, la conductora ha tenido diversas complicaciones que la han llevado a recibir atención médica de manera periódica.

Durante su estancia en el hospital, Yolanda estuvo acompañada por su hermana Marilé, quien se mantuvo pendiente de su bienestar. La presencia de su familiar fue destacada luego de que, en días recientes, surgieran versiones sobre presuntas diferencias o falta de atención hacia la conductora, mismas que quedaron descartadas con la evidencia compartida.

Filtran fotos de Yolanda Andrade ingresando al hospital ¡En camilla! / Captura de pantalla / redes sociales

¿Qué muestra el video que Yolanda Andrade publicó desde el hospital?

El video difundido por Yolanda Andrade es breve, pero contiene varios elementos que permiten dimensionar su situación médica. En las imágenes se observa parte del entorno hospitalario, así como el brazalete de identificación que se coloca a los pacientes al momento de su ingreso.

Este material fue publicado a través de las historias de Instagram de la conductora de Montse & Joe, espacio que ha utilizado en los últimos meses para informar directamente sobre su estado de salud, evitando intermediarios o especulaciones externas.

La hospitalización más reciente ocurrió el pasado 12 de diciembre, fecha que quedó registrada en el brazalete de identificación hospitalaria que aparece en el video compartido por la propia conductora. En dicho identificador también se aprecia su nombre completo: Yolanda Josefina Andrade Gómez, confirmando así la autenticidad del material difundido en sus historias de Instagram.

En medio de la hospitalización de Yolanda Andrade, surgieron versiones contrastantes sobre su situación personal y emocional. Por un lado, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que, tras comunicarse directamente con Marilé Andrade, hermana de la conductora, se le confirmó que Yolanda se encontraba hospitalizada pero estable, fuera de terapia intensiva y en proceso de recuperación, luego de una recaída relacionada con la enfermedad neurológica que padece desde hace varios años.

En contraste, te contamos aquí en TVNotas, que una fuente cercana, aseguró que Yolanda estaría viviendo un encierro por decisiones tomadas por su hermana y que, presuntamente, el desgaste físico y emocional provocado por su enfermedad la habría llevado a no querer seguir luchando; versión que se suma a los señalamientos sobre un entorno familiar complejo, sin que hasta el momento la conductora haya confirmado públicamente dichas afirmaciones.

Yolanda Andrade / Instagram

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade?

El jueves 18 de diciembre, Yolanda Andrade volvió a comunicarse con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram para informar que ya se encontraba en su domicilio. En esa publicación compartió una imagen de la Basílica de Guadalupe, acompañada de un mensaje en el que explicó que se encuentra en proceso de recuperación.

En el texto, la conductora agradeció las muestras de preocupación y apoyo que ha recibido durante los últimos días, luego de que se hiciera pública su recaída de salud. Asimismo, dejó claro que cualquier información relacionada con su estado médico o su carrera profesional será comunicada directamente por ella a través de sus redes sociales.

En su mensaje más reciente, Yolanda escribió:

“Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026”. Yolanda Andrade

Con esta publicación, la conductora sinaloense confirmó que se encuentra fuera de peligro inmediato y bajo cuidados en casa, acompañada de su familia. Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles médicos adicionales, ni fechas sobre su posible regreso a actividades profesionales.

