Yolanda Andrade vuelve a preocupar: quién es la conductora hospitalizada nuevamente por problemas de salud

Yolanda Andrade se consolidó como una de las conductoras más reconocidas de la televisión, gracias a su trayectoria y a la cercanía que ha mantenido con el público durante años; sin embargo, su estado de salud es un tema recurrente en los últimos tiempos. Recientemente se dio a conocer que fue hospitalizada tras presentar una recaída relacionada con los padecimientos que enfrenta.

No te pierdas: Montserrat Oliver agarra en curva a Aarón Mercury y ¡el influencer la besa en pleno programa! VIDEO

Yolanda Andrade, entre la fama y la enfermedad: quién es la conductora hospitalizada. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia. La información fue compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la emisión del programa De primera mano, donde señaló que la presentadora ya llevaría varios días bajo observación médica, sin que hasta el momento exista un parte oficial sobre su estado.

“Lamentablemente tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días”, expresó Gustavo Adolfo Infante, quien añadió que, de acuerdo con los datos que le llegaron, el ingreso al hospital habría ocurrido tras una recaída relacionada con los padecimientos que enfrenta la conductora. “Fue una recaída de su enfermedad. Eso es lo que se sabe hasta el momento”, precisó.

El conductor también aclaró que no se han dado a conocer mayores detalles sobre el lugar donde se encuentra internada ni sobre la gravedad de su condición. “No sabemos en qué hospital está. No sabemos si está grave o no está grave o qué, pero es lo que ha trascendido”, dijo. La hermana de la conductora posteriormente confirmó que sí está internada en una unidad médica, pero no dio más detalles sobre su estado de salud.

No te pierdas: Lorena Meritano, tras ser violentada por Yolanda Andrade, le suplica: “Suéltalo, pon tu energía en estar sana”

El difícil momento de Yolanda Andrade: quién es y por qué terminó hospitalizada. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade es una actriz y conductora mexicana nacida el 28 de diciembre de 1971 en Culiacán Rosales, Sinaloa. Inició su carrera artística a principios de la década de los noventa en la telenovela Yo no creo en los hombres (1991), participación que marcó el comienzo de una etapa activa en el melodrama televisivo. A partir de ahí, fue sumando proyectos que la llevaron a obtener roles protagónicos y antagónicos en distintas producciones, consolidándose como un rostro frecuente de la televisión mexicana durante esos años.

A lo largo de la década de los noventa, Andrade participó en diversas telenovelas como Las secretas intenciones, Buscando el paraíso, Retrato de familia, Sentimientos ajenos y Los hijos de nadie, esta última en 1997, que marcó su despedida de las telenovelas para enfocarse en otros formatos. Paralelamente, también incursionó en el cine con la película ¿Quién diablos es Juliette?, ampliando su experiencia en distintos espacios audiovisuales antes de dar un giro definitivo a su carrera.

A partir del año 2000, Yolanda Andrade se consolidó como conductora de televisión, formando una mancuerna reconocida con Montserrat Oliver en programas como Hijas de la Madre Tierra, MoJoe y más recientemente Montse & Joe. Además, fue parte de emisiones emblemáticas como Netas Divinas y participó en realities y proyectos especiales, incluyendo Big Brother VIP 2. Su trayectoria también incluye trabajos como productora, activismo social y programas de investigación, lo que la ha mantenido vigente en la televisión mexicana por más de tres décadas.

No te pierdas: ¿Luz María Zetina sí quiso el lugar de Yolanda Andrade en Montse y Joe? La conductora confiesa la verdad

Yolanda Andrade. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

La salud de Yolanda Andrade se convirtió en un tema de interés público desde que en 2023 dio a conocer que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, situación que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Aunque la conductora regresó a los medios en agosto pasado, sus propias declaraciones dejaron claro que el proceso ha sido complejo y que las secuelas han impactado de manera directa su movilidad y su capacidad de comunicación.

En una entrevista para Telediario, Yolanda Andrade habló sobre el panorama médico que enfrenta y reveló que padece dos enfermedades que no tienen cura. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, expresó, dejando ver la seriedad de su condición. A pesar de ello, también ha señalado que ha experimentado periodos de mejoría, aunque estos han estado acompañados de momentos especialmente difíciles.

La conductora ha relatado que, en las etapas más complicadas de su enfermedad, llegó a perder funciones básicas. “Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver… lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía”, compartió, al tiempo que reconoció el papel fundamental de los médicos que la han atendido.

No te pierdas: Yolanda Andrade rompe en llanto en Montse y Joe, habla por primera vez de su enfermedad: “Depresión absoluta”