Filtran imágenes de Yolanda Andrade siendo hospitalizada ¿Cuál es su estado de salud HOY, 16 de diciembre?

La tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, el nombre de Yolanda Andrade causó polémica luego de que trascendio que presuntamente la conductora habría sido hospitalizada nuevamente tras presentar una recaída relacionada con los padecimientos que enfrenta desde hace tiempo. La conductora del programa Montse y Joe había reaparecido recientemente en televisión tras varios meses de ausencia, lo que hacía pensar que su estado de salud se encontraba estable. Sin embargo, la nueva presunta hospitalización tomó por sorpresa a seguidores y colegas, quienes siguieron de cerca los reportes compartidos por programas de espectáculos y periodistas cercanos a la también actriz. ¿Cuál es su estado de salud? Aquí te contamos.

Te puede interesar: Montserrat Oliver agarra en curva a Aarón Mercury y ¡el influencer la besa en pleno programa! VIDEO

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade HOY, 16 de diciembre?

Hasta la mañana de este martes 16 de diciembre, no se ha emitido un parte médico oficial que detalle el estado de salud exacto de Yolanda Andrade. La que se dijo de su presunta hospitalización se dio a conocer públicamente el lunes por la tarde.

El periodista Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal, amigo cercano de la conductora, habló del tema durante la transmisión de De primera mano y En shock. Ambos pidieron apoyo y oraciones para la recuperación de Yolanda Andrade, señalando que atraviesa un momento complicado en términos de salud. Se dijo que la situación se trata de una crisis relacionada con los padecimientos que enfrenta desde hace tiempo.

Carbajal también aseguró que ha tenido comunicación directa con la conductora, quien le habría comentado que su cuerpo se encuentra muy resentido tras los tratamientos médicos recientes. Según lo expuesto, la conductora ha recibido sueros, inyecciones y otros procedimientos que han provocado molestias físicas generalizadas, especialmente en manos y brazos.

Por su parte, el periodista Felipe Cruz indicó que, aunque se trata de una recaída, la noticia generó impacto debido a que recientemente habían visto a Yolanda Andrade reincorporarse a su programa y mostrarse activa frente a las cámaras.

Te puede interesar: Julio César Chávez rompe el silencio y revela detalles de Yolanda Andrade ¿Cuál es su estado de salud?

Yolanda Andrade publicó un video que preocupó a sus seguidores en redes / Captura de pantalla

¿Qué enfermedades ha revelado Yolanda Andrade que padece?

En meses anteriores, Yolanda Andrade habló abiertamente ante medios de comunicación sobre su estado de salud. La conductora confirmó que fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas incurables, diagnóstico que se sumó a un aneurisma cerebral que le fue detectado hace algunos años.

Debido a estos padecimientos, Yolanda Andrade se ausentó durante un periodo prolongado de la televisión. Fue hasta octubre de 2025 cuando regresó a la pantalla chica, retomando su participación en Montse y Joe tras un proceso de recuperación que ella misma había mencionado como complejo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles médicos específicos relacionados con la recaída que derivó en su presuntal hospitalización. Tampoco se ha informado si se trata de una complicación relacionada directamente con el aneurisma cerebral o con alguna de las enfermedades degenerativas previamente mencionadas.

Te puede interesar: Yolanda Andrade y Verónica Castro: Filtran video que delataría su supuesto romance 22 años después

Yolanda Andrade, revista / Liliana Carpio

¿Qué imágenes fueron difundidas sobre la hospitalización de Yolanda Andrade?

Las imágenes difundidas por En shock muestran el momento en el que Yolanda Andrade es trasladada dentro del hospital en una camilla, acompañada por personal médico y una mujer que, de acuerdo con versiones, podría tratarse de su hermana Marilé, quien ha estado pendiente de su estado de salud desde el inicio de sus complicaciones médicas.

Durante el video no se ofrecen declaraciones oficiales ni se brinda información adicional sobre el tratamiento que recibe. Los conductores del programa señalaron que los especialistas ya se encuentran atendiéndola y trabajando para su recuperación, aunque no se mencionaron plazos ni diagnósticos concretos.

Hasta ahora, la familia de Yolanda Andrade no ha emitido un comunicado formal. Se espera que en los próximos días pueda surgir información adicional por parte de su entorno cercano, en particular de su hermana, quien ha sido señalada como una de las personas que permanece a su lado durante este proceso.

Te pude interesar: Lorena Meritano, tras ser violentada por Yolanda Andrade, le suplica: “Suéltalo, pon tu energía en estar sana”