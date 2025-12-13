El Perro Bermúdez revela nuevos detalles sobre su compañero comentarista: ¿Cuál es su estado de salud?

La preocupación se desató a mitad de semana cuando Enrique “El Perro” Bermúdez informó que su compañero y amigo, el narrador deportivo Roberto Guerrero Ayala, atravesaba un momento crítico de salud. El mensaje del veterano comentarista provocó incertidumbre entre los seguidores del futbol mexicano, quienes reconocen a Guerrero Ayala como una de las voces más emblemáticas del deporte nacional.

Histórico comentarista deportivo mexicano, se encuentra grave de salud: El ‘Perro’ Bermúdez, pide oraciones / Redes sociales y canva

¿Qué enfermedad padece Roberto Guerrero Ayala?

Luego de que Enrique “El Perro” Bermúdez solicitara oraciones por la salud de Roberto Guerrero Ayala, la información sobre su padecimiento fue aclarada. El propio Bermúdez compartió que el narrador deportivo fue diagnosticado con neumonía, razón por la cual permaneció internado durante varios días bajo supervisión médica.

De acuerdo con el mensaje difundido en su cuenta de X, la neumonía provocó complicaciones que inicialmente fueron catalogadas como un escenario “grave”, según lo que un familiar del narrador comunicó a Bermúdez. Esta confirmación terminó con los rumores y permitió conocer el motivo real de su hospitalización.

La noticia se volvió tendencia debido a la relevancia de Guerrero Ayala dentro de Televisa Deportes. Su voz ha estado presente durante décadas en transmisiones de futbol, particularmente en encuentros de equipos del estado de Jalisco. Esta trayectoria hizo que la información sobre su salud generara un fuerte impacto entre aficionados y colegas.

Roberto Guerrero / Captura de pantalla

¿Cuál es estado de salud actual de Roberto Guerrero Ayala?

Horas después del primer reporte, Enrique Bermúdez publicó una actualización que devolvió calma a los seguidores del narrador. Según el mensaje, Roberto Guerrero Ayala mostró una notable mejoría, logrando superar la neumonía que lo mantuvo hospitalizado.

“Acabo de colgar con mi amigo y gran narrador Roberto Guerrero Ayala. Gracias a Dios libró la neumonía y lo van a dar de alta, muy agradecido con todos por sus oraciones y buenos deseos” Enrique Perro Bermúdez

Esta actualización confirmó que Guerrero Ayala sería dado de alta este mismo viernes 12 de diciembre, tras haber respondido adecuadamente al tratamiento. Aunque no se han dado más detalles sobre su recuperación fuera del hospital, el reporte de Bermúdez indicó que la etapa crítica quedó atrás.

El mensaje generó múltiples reacciones de usuarios, quienes enviaron ánimos y expresaron su apoyo al narrador. A pesar del hermetismo en días previos, la confirmación de su mejoría permitió dar certeza al público que siguió de cerca su evolución.

Twitt del Perro Bermúdez sobre Roberto Guerrero / Captura de pantalla

¿Quién es Roberto Guerrero Ayala y por qué es tan reconocido en el fútbol mexicano?

Roberto Guerrero Ayala es uno de los comentaristas más reconocidos en el ámbito deportivo nacional gracias a su extensa trayectoria dentro de Televisa Deportes, ahora TUDN. Durante años se consolidó como una figura clave en las transmisiones de futbol, especialmente al convertirse en la voz principal de equipos del estado de Jalisco: Atlas, Chivas y Leones Negros.

Su estilo, experiencia y presencia constante en coberturas nacionales e internacionales le han dado un lugar importante entre los narradores deportivos. Esto explica la preocupación generada por su reciente estado de salud, ya que su nombre ha acompañado a múltiples generaciones de aficionados.

Además de su labor en transmisiones, Guerrero Ayala ha sido parte del equipo de comentaristas que han narrado momentos clave del futbol mexicano. Este historial lo convierte en un referente dentro de Televisa y una figura emblemática para quienes crecieron escuchando sus relatos.

