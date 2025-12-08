Jorge Ortíz de Pinedo, tras morir Eduardo Manzano, habla de su desgarrador diagnostico: “Surgió un problema”

Jorge Ortiz de Pinedo continúa batallando con los desafíos de su salud, mientras sufre la muerte de su amigo el actor Eduardo Manzano, revela que sigue a la espera de un trasplante de pulmón que podría mejorar significativamente su calidad de vida.El productor y actor reveló que, además de esta condición, ha atravesado otros problemas médicos en los últimos meses, pero asegura que ha logrado salir adelante con disciplina y una fuerte determinación por mantenerse saludable.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo?

Días antes de la muerte de Eduardo Manzano, Jorge Ortíz de Pinedo confesó a los medios que pese su problema e EPOC ha tenido una mejoría en su salud gracias a que bajo de peso.

“Es que me había descuidado, estaba yo muy gordito y los doctores me dijeron: ‘no puede estar así de gordito’, porque si le van a poner sus pulmones nuevos, usted va a necesitar espacio. Y si está la panzota, no habría espacio para que pueda haber espacio.”

El comediante explicó que le asignaron una dieta estricta: “Me puso una dieta durísima, he bajado 15 kilos con dieta. Espero no verme enfermo, porque luego uno se pone a dieta y la gente dice: ‘¿qué le pasó?’ y ‘¿qué tiene?’, pero mientras tenga color”.

¿Cuál es la enfermedad que padece Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo revela que espera su transplante en México, pero llegó a intentarlo en Miami. Sin embargo un problema de salud complicó todo.

“Yo lo intenté en Miami, pero surgió un problema con una mielodisplasia que andaba dando lata, que sí era una anemia muy fuerte que pudo haberse convertido en una leucemia, en un tercer cáncer, y me regresaron. Y aquí estoy todavía, luchando, y me cuido lo más que puedo para cuando se dé”, explico.

Jorge Ortiz de Pinedo se muestra optimista y agradecido por poder continuar con su vida diaria. “A lo mejor nos sigue yendo bien. Mientras Dios nos dé licencia y yo pueda seguir trabajando, yo estoy muy bien”, compartió esperanzado en entrevista con la prensa.

¿Qué problemas de salud padece Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo, uno de los actores más queridos de México, ha enfrentado una batalla de salud que desde 2010 ha complicado su vida y su trabajo. Diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y cáncer de pulmón, el actor ha hablado abiertamente sobre los desafíos que estas condiciones le han impuesto.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se complicó aún más cuando también fue diagnosticado con síndrome de mielodisplasia, una condición que afecta la médula ósea y que, lamentablemente, impidió que pudiera someterse al trasplante que esperaba.

Los riesgos de desencadenar una anemia grave se volvieron un obstáculo en su camino.

