Viuda de Eduardo Manzano rompe el silencio sobre su muerte; así luce el féretro del ‘Polivoz’ |VIDEO

Susana López Parra, viuda de Eduardo Manzano ‘el Polivoz’, habló públicamente sobre cómo vivió junto a él sus últimos momentos de vida. También se pudo observar el féretro del actor y se explicó si habrá homenajes para reconocer su trayectoria. Manzano murió el jueves 4 de diciembre a causa de un paro respiratorio y tras enfrentar diversos problemas de salud. La noticia fue dada a conocer por su hijo Lalo Manzano Jr., quién resaltó el legado de su padre.

Susana López Parra habló sobre la muerte de Eduardo Manzano y así se ve el féretro del histórico comediante. / Foto: TVNotas

¿Qué dijo la viuda de Eduardo Manzano sobre la muerte del actor? Así se ve el ferétro

A través de un video publicado en redes sociales por el hijo del actor, se pudo ver féretro de Eduardo Manzano que está al centro de la sala, elaborado en un tono madera pulida que refleja la luz del lugar. Está rodeado por numerosos arreglos florales blancos y amarillos, colocados en diferentes alturas, algunos formando coronas y otros extendiéndose sobre la base. Frente a la caja reposan flores frescas y una figura religiosa. Al fondo, una pantalla muestra la imagen del actor, completando un entorno cargado de elementos simbólicos y de despedida

Susana López Parra reveló cómo vivió la partida de Eduardo Manzano y se difundieron imágenes del féretro del querido integrante de Los Polivoces. / Foto: Redes sociales

Susana López Parra relató cómo acompañó a Eduardo Manzano en sus últimos momentos de vida y cómo se desarrolló la estancia del actor en el hospital. Explicó que los médicos atendieron el proceso y que, cuando determinaron que ya no había más por hacer, “lo sedaron para que no estuviera sufriendo y quedó dormidito con una cara en paz”. Señaló que Manzano tenía oxígeno y una sonda, por lo que no era posible abrazarlo, pero permaneció siempre junto a él. Añadió que mañana 6 de diciembre habrá una misa y que, después, se llevará a cabo la cremación.

“No sufrió porque en el hospital le dieron buena atención y supieron manejar la situación. Él tenía oxígeno, la sonda, no podía estarlo abrazando, él quedó dormidito y su corazón dejó de latir”, reiteró la viuda de Manzano durante un encuentro con medios.

Sobre su vida en común, Susana López compartió que estuvieron juntos 43 años como matrimonio y un año y medio como pareja antes de casarse, siempre se dijeron de cariño “viejo” y “vieja”. Contó que durante ese tiempo asumió diversas tareas para apoyarlo: “Era yo la todóloga, hacía de todo por él, siempre estuvimos juntos”. Recordó que viajaban, convivían y que ella lo acompañaba en múltiples actividades, en una dinámica en la que lo respaldaba en distintos aspectos y en la que él “se dejaba querer”.

¿Habrá homenajes para Eduardo Manzano?

Susana López Parra explicó que, no habrán homenajes a la trayectoria artística de Eduardo Manzano, pues su esposo no solía buscar ese tipo de reconocimientos.

“Mi esposo no era mucho de homenajes”, comentó al hablar de futuros eventos en honor al actor que interpretó al abuelo Arnoldo en la serie Una familia de diez.

También confirmó que queda una temporada ya grabada de Una familia de diez, proyecto en el que Manzano participó durante años y donde estableció vínculos profundos con el elenco. López Parra destacó el ambiente que lo rodeaba en las grabaciones y la relación que mantuvo con sus compañeros.

“Todos eran unos grandes compañeros, querían mucho a mi esposo, lo apoyaban y apapachaban mucho”, dijo a la par que agregó que Eduardo Manzano fue “una persona muy amada que se fue en paz”.

Moisés Iván Mora recordó el legado de Eduardo Manzano. / Foto: TVNotas

Moisés Iván Mora llega al funeral de Eduardo Manzano: esto dijo

Moisés Iván Mora, conocido por dar vida a “Aldolfo” en Una familia de diez, acudió al funeral de Eduardo Manzano para despedir a quien consideró una presencia fundamental en su vida profesional y personal. A su llegada, Susana López Parra, viuda del comediante, destacó la cercanía que ambos mantenían fuera de cámaras: “Él es un gran compañero de mi esposo, eran cómplices en las giras”, comentó al recibirlo.

El actor tomó la palabra para expresar lo que significaba la partida de Manzano, a quien describió desde la memoria de años compartidos en escenarios y foros. Dijo que no solo se trataba de la despedida de un colega, sino de una persona que influyó de manera profunda en quienes lo rodeaban.

“No se va un compañero, se va un gran amigo y un gran ser humano, son de esos huecos que dejan que sí duelen”, expresó, y en medio del abrazo a Susana López, añadió que siempre vio en ella un pilar en la vida del comediante: “Esta señora que está aquí es una señora que ama a su esposo, que lo amó, y si alguien lo cuidó y apapachó, fue esta señora. Es un amor entrañable, mi admiración y mi respeto a ella”.

Moisés también habló del legado de Manzano, recordándolo como un artista comprometido con su oficio y como una persona cercana con quienes lo acompañaron en su trayectoria. “Lalo, dejas un gran hueco y se va un gran amigo, comediante, actor, pero sobre todo un gran ser humano”, dijo antes de concluir que, para él, lo más destacable de Manzano es la huella humana que deja: “Maestrazo en todos los aspectos… El legado que dejas es cuando dices: ‘Se va un gran ser humano’”.

