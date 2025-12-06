Eduardo Manzano y Silvia Pinal: Así fue la colaboración que cambió para siempre a Una familia de diez

La inesperada unión entre Silvia Pinal y Eduardo Manzano dentro de Una familia de diez marcó uno de los momentos más recordados de la comedia familiar. La intervención de la diva del cine mexicano no solo refrescó la historia, sino que abrió nuevos conflictos, enredos y capítulos que se convirtieron en parte esencial del universo creado por Jorge Ortiz de Pinedo. Su rol como la dueña del edificio cambió por completo el ritmo de la serie y dio pie a una de las duplas más queridas del programa: “doña Chivis” y don Arnoldo.

La presencia de ambos actores, dos figuras históricas de la televisión mexicana, consolidó episodios que a la fecha continúan viéndose en repetición, no solo por la comedia, sino por la dinámica entre sus personajes. La llegada de Silvia Pinal, interpretándose a sí misma, detonó situaciones que involucraron al caótico hogar de 10 integrantes, encabezado por Plácido López, y que pusieron a prueba la paciencia y creatividad del personaje interpretado por Manzano.

Muere Eduardo Manzano, el Polivoz, querido actor y comediante mexicano, a los 87 años; así lo anunciaron / Archivo TVNotas

¿Cómo surgió la alianza entre doña Silvia y don Arnoldo en Una familia de diez?

A lo largo de las múltiples temporadas de la serie, el nombre de Silvia Pinal se convirtió en una presencia constante dentro del famoso edificio supuestamente ubicado en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. La actriz encarnó a la nueva dueña del edificio donde vivían los López, quienes, a pesar de que el departamento estaba destinado originalmente a cuatro personas, compartían el espacio con abuelos, cuñadas, hijos, novios, esposas embarazadas y hasta una hija ilegítima de don Arnoldo, interpretado por Eduardo Manzano, sumando un total de 10 miembros.

Su primera aparición puso en riesgo la permanencia de toda la familia, ya que Pinal estableció como regla que ningún departamento podía albergar a más de cuatro personas. La situación parecía complicada hasta que Eduardo Manzano, quien interpretaba al patriarca don Arnoldo, salió de la cocina y se reencontró con ella. Allí se reveló que, en el pasado, ambos habían sido grandes amigos durante la época de trabajo de Manzano en el cine.

A partir de ese instante, la relación entre ambos personajes se convirtió en uno de los pilares narrativos más recurrentes. Gracias al vínculo con doña Silvia, la familia López obtenía prórrogas, perdones de renta y segundas oportunidades que les permitían continuar en el edificio, incluso cuando la situación parecía insostenible. La presencia de Pinal daba giros inesperados a la trama, ya fuera perdonando sus deudas o exigiendo su desalojo dependiendo de los enredos que se suscitaran.

Eventualmente, la serie mostró que la familia ganó una casa en un concurso, pero al inicio de la nueva temporada se reveló que la habían perdido en un incendio accidental, obligándolos a regresar al mismo departamento. Esto los llevó incluso a perforar la pared del departamento contiguo para adquirir espacio extra, situación que nuevamente enfureció a doña Silvia. Sin embargo, como ocurría recurrentemente, la intervención de don Arnoldo mediaba las tensiones.

Silvia Pinal y Eduardo Manzano / Captura de pantalla

¿Qué capítulos marcaron la participación de Silvia Pinal en Una familia de diez?

La aparición de Silvia Pinal no solo significó un recurso narrativo, sino que se convirtió en un evento televisivo. Su papel se integró a lo largo de varias temporadas con intervenciones memorables. Una de ellas ocurrió en el capítulo 100, donde la actriz parodió su icónico programa Mujer, casos de la vida real, una escena que se mantiene entre las más buscadas por los seguidores del programa.

Otro momento notable fue su llegada inicial, cuando Pinal recorrió el departamento para conocer a cada uno de los nueve familiares. La tensión se rompió cuando don Arnoldo apareció y ambos recordaron su antigua amistad, lo que cambiaría por completo el destino de la familia López.

También destacaron sus visitas inesperadas para supervisar el orden del edificio, su insistencia en que no podían vivir más de cuatro personas, y su constante descubrimiento de los inventos y soluciones improvisadas de la familia para sobrevivir en un espacio tan pequeño.

Las escenas entre Silvia Pinal y Eduardo Manzano permitieron ver a dos figuras históricas interactuar desde la comedia y el juego escénico, en un entorno doméstico que ya se había convertido en referente televisivo.

¿Quiénes fueron Eduardo Manzano y Silvia Pinal?

La mancuerna funcionó no solo por el guion, sino por la trayectoria de ambos intérpretes. Eduardo Manzano fue un pilar del entretenimiento mexicano desde los años 60, especialmente como parte del dueto los Polivoces junto a Enrique Cuenca. Su capacidad para imitar, inventar personajes y generar humor físico lo convirtió en una figura esencial de la comedia televisiva. Manzano falleció el 4 de diciembre de 2025, a los 87 años.

Silvia Pinal, por su parte, fue la última gran diva de la Época de oro del cine mexicano. Su carrera abarcó desde el cine nacional hasta producciones internacionales bajo la dirección de Luis Buñuel, como Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto. Además, se consolidó como productora y conductora de Mujer, casos de la vida real durante más de dos décadas. Falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años.

