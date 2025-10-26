Exasistente de Silvia Pinal estaría lista para destapar secretos familiares, asegura Pepillo Origel

En medio de los rumores y presuntos conflictos por la herencia de Silvia Pinal, el conductor Pepillo Origel reveló que Efigenia, quien fuera asistente y cuidadora de la primera actriz durante muchos años, podría contar “trapitos sucios” de la familia Pinal.

En entrevista, Pepillo comentó: “Platiqué con Efi, que es la señora que cuidó a Silvia Pinal por muchos años. Trabajó con ella y me consta Marthita, como Silvia quería a Efi, hasta nos íbamos a comer juntos, porque prefería comer con ella que con otros”, dijo el conductor en su programa “Con permiso” de Unicable.

El conductor explicó que Efigenia mantiene un contrato de confidencialidad, lo que le impide hablar libremente sobre ciertos aspectos de la familia. Sin embargo, asegura que la asistente está considerando revelar información que conoce a pesar de las restricciones:

“Resulta que Efi tiene un contrato de confidencialidad, el chiste es que no puede hablar nada de la familia Pinal, pero ¿qué crees? Que ella va a hablar y va a contar todas las cosas que sabe, con todo y contrato. Así que ahora sí por fin va soltar todo”.

Silvia Pinal y Efigenia Ramos / Francisco Mancera, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo y donde contará Efigenia Ramos secretos de la familia Pinal?

Martha Figueroa cuestionó a Pepillo Origel sobre dónde podría hablar Efigenia Ramos, a lo que él respondió que aún no lo sabe con certeza. Sin embargo, consideró que la exasistente y amiga de Silvia Pinal probablemente se está asesorando antes de hacer cualquier declaración. “Yo creo que está buscando quién la asesore”, comentó Pepillo.

Aunque Martha Figueroa sugirió a Pepillo invitar a Efigenia a darle una entrevista, Pepillo dejó claro que no pretende involucrarse directamente en el asunto, pues reconoce que se trata de información delicada y por su amistad con Silvia Pinal no lo hará.

“Yo no me quisiera meter en eso, porque no está padre. Si fueran las cosas bonitas de Silvia, yo podría contar más, pero lo que quiere contar no”.

Efigenia Ramos / Captura de pantalla: Despierta América

Efigenia, exasistente de Silvia Pinal, confiesa con quién no se lleva bien de la familia

En su relato, Pepillo Origel hizo un comentario sobre las relaciones de Efigenia Ramos con algunos miembros de la familia Pinal:

“Dice que ella sí quiere mucho a Luis Enrique Guzmán, que a él sí lo quiere, pero que a la otra… ay no, qué miedo, y que habla pestes de mí”, dijo Pepillo, sin revelar los nombres del familiar al que se refería la asistente ni las críticas que supuestamente hizo hacia él.

En redes circulan especulaciones sobre a quién podría referirse Pepillo Origel. Algunos apuntan a Alejandra Guzmán, tras los rumores de que supuestamente la habría cacheteado, mientras que otros creen que podría tratarse de Sylvia Pasquel, con quien Origel mantiene cierto distanciamiento. De hecho, hace apenas tres semanas, el conductor comentó que le gustaría reconciliarse con ella.

“El día que me la encuentre me gustaría platicar con ella, porque no hemos platicado, para que guardar corajes, yo siempre quise mucho a toda la familia”, dijo Pepillo hace unas semanas en “Con permiso”.

