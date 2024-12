Efigenia Ramos desmiente rumores sobre millonaria herencia de Silvia Pinal y ¡teme por su seguridad!

La reciente partida de Silvia Pinal ha dejado un vacío en el mundo del espectáculo y ha generado una gran cantidad de especulaciones en torno a su legado. Uno de los temas más comentados ha sido la distribución de su herencia, y en particular, la supuesta fortuna que recibiría su fiel asistente, Efigenia Ramos.

En medio de estos rumores, Efigenia ha salido a desmentir las especulaciones y ha expresado su preocupación por la seguridad de su familia.

Efigenia Ramos / Captura de pantalla: Despierta América

Mira: Silvia Pinal: Fecha de la lectura del testamento y medidas para evitar disputas familiares

¿Por qué Efigenia Ramos teme por su seguridad?

Desde el fallecimiento de la Diva del cine mexicano a finales de noviembre, se han tejido todo tipo de historias sobre la cuantiosa fortuna que habría dejado. Según algunos medios, Efigenia Ramos sería una de las principales herederas, lo que le habría otorgado una millonaria suma de dinero y propiedades, como los estacionamientos de la Plaza Comercial Aragón. Sin embargo, la exasistente de Silvia Pinal ha desmentido categóricamente estas afirmaciones.

En entrevista con el programa de YouTube ‘Chisme TV’, Efigenia Ramos expresó su temor ante la atención que han generado los rumores de su posible inclusión en el testamento de Silvia Pinal. “Mentiras han dicho de veras. Ahorita me habló uno de mis hermanos y me dijo: ‘Efis, estoy preocupada por ti y por mi sobrino, porque se está diciendo que dejó no sé qué tanto’”, compartió la exasistente.

Ramos ha pedido que se respete su privacidad en este difícil momento: “No sé si soy heredera; hasta que se abra el testamento se sabrá de los herederos, pero nada más exponen a mi familia. Entonces todas esas mentiras la verdad dañan”.

EFIGENIA RAMOS, EX ASISTENTE DE SILVIA PINAL ¡NIEGA MILLONARIA HERENCIA! ADEMÁS HABLA SOBRE SU RELACIÓN CON LAS PINAL Y DESMIENTE A JUAN JOSÉ ORIGEL😱@JACKYarroyo2 @Vero1gallardo @fragosomanager pic.twitter.com/vz19vsspkH — EL CHISME TV (@ElChismeTVMX) December 18, 2024

Lee: Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla sobre el rumor del cambio de chapas en la casa de la actriz

Declaraciones de Efigenia Ramos sobre las propiedades de Silvia Pinal: ¿Qué reveló la exasistente?

Mucho se habla de estacionamientos a nombre de Silvia Pinal en la plaza Aragón que supuestamente generaban ingresos de 9 millones de pesos. Sin embargo, Efigenia Ramos ha desmentido rotundamente esta información. Según Efigenia, Silvia Pinal no era dueña de dichos estacionamientos, sino que arrendaba un terreno a un tercero para su explotación comercial.

“No hay estacionamientos. Ella le rentaba un terreno a un estacionamiento, pero no era su estacionamiento. Rentaba el terreno a ese estacionamiento”. Efigenia Ramos

Te puede interesar: Silvia Pinal: Emotiva misa y la revelación de su urna funeraria, FOTOS

Razones detrás del retiro de Efigenia Ramos: ¿Por qué decide alejarse?

Durante 35 años, Efigenia Ramos fue una figura constante en la vida de Silvia Pinal, acompañándola en los momentos más importantes de su carrera y brindándole un apoyo incondicional. Su lealtad y dedicación la convirtieron en una pieza fundamental en el entorno de la diva. Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, surgieron interrogantes sobre el futuro de Efigenia. ¿Qué pasaría con ella después de tantos años al servicio de la actriz? La propia Efigenia despejó estas dudas en una emotiva entrevista para ‘Ventaneando'.

“Yo me voy a mi casa, este ambiente no es el mío. Tengo cuatro aneurismas cerebrales y yo necesito ya descansar. Voy a extrañarlos”. Efigenia RamoS

Efi se quedará con la mascota de Silvia Pinal / YouTube: Despierta América

Silvia Pinal: Fecha de la lectura del testamento

La incógnita en torno a la herencia de Silvia Pinal finalmente tiene una fecha de resolución. Según el reconocido periodista Alex Kaffie, el próximo 15 de enero se llevará a cabo la lectura del testamento de la primera actriz. A través de su canal de YouTube, Villanovisión, Kaffie reveló que ese día se convocará a todos los beneficiarios para conocer los últimos deseos de la diva del cine mexicano.