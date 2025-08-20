Hija de Dulce bajo supuestas amenazas: Romina Mircoli halla santería afuera de su casa y presenta demanda

Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, enfrenta una situación alarmante. La joven acudió recientemente a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para presentar una denuncia formal luego de recibir amenazas de muerte y tras descubrir objetos extraños a las afueras de su domicilio en Santiago, Nuevo León. ¿De qué se trata?

¿Qué objetos encontró Romina Mircoli, hija de Dulce, afuera de su domicilio?

Romina Mircoli (hija de la fallecida cantante Dulce), encontró frente a su vivienda elementos asociados con rituales de santería. Según se observa en un video difundido en redes sociales (vía Sale el sol), entre los objetos se hallaban muñecos, fierros oxidados, líquidos pestilentes y restos de animales.

“Parecía que hubiéramos abierto la caja de Pandora y hubiera salido la pestilencia”, narró un testigo en el video, describiendo el espeso olor que emanaba del sitio donde usualmente se estaciona el vehículo de Romina.

Romina al llegar a la Fiscalía, evitó profundizar en detalles por el impacto emocional que le causó la escena:

“Algo bien desagradable, la verdad, yo ya vengo con mucho asco, prefiero no comentarlo, esto sería darle foco a la gente”. Romina Mircoli, hija de Dulce (+)

Su abogado, Gerardo Rincón, la acompañó a la Fiscalía para formalizar la denuncia.

Dulce y Romina Mircoli / Redes sociales

¿Romina Mircoli, hija de dulce, ha recibido amenazas de muerte?

Este nuevo acto de intimidación no es un hecho aislado. La denuncia presentada por Romina Mircoli se suma a un expediente anterior, en el que se señala una campaña de amenazas que ha perdurado por más de cuatro meses mediante llamadas recibidas (presuntamente de Francisco, expareja de Dulce).

Según lo informado por su abogado (durante el mes de abril de este año), el presunto principal responsable sería Francisco. La acusación incluye evidencia de constantes llamadas y mensajes amenazantes hacia Romina.

En aquel mes, Mircoli dijo lo siguiente:

“Vamos por la denuncia de amenazas (...) Es un cobarde por hablar de las mujeres, cualquier cosa póngase conmigo, un hombre, donde quiera y a la hora que quiera, esta persona solo busca publicidad, es un don nadie”. Romina Mircoli

Francisco, respondió en aquel momento mediante historias de Instagram, el también cantante señaló que todo lo dicho por Romina era mentira, ya que los audios y llamadas que ella ha recibido, fueron hechos según él, con Inteligencia Artificial.

Romina Mircoli y Francisco Cantú / Redes sociales y Canva

¿Romina Mircoli es la única heredera en el testamento de Dulce?

Esta tarde se llevó a cabo en Monterrey una conferencia de prensa convocada por Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, para anunciar de manera oficial la lectura del testamento de la artista, quien falleció el pasado 25 de diciembre. Ante los medios, el abogado Gerardo Martín Rincón confirmó que Romina ha sido reconocida legalmente como heredera universal.

“La única heredera dentro del testamento es la señora Romina y tengo las bases en mi poder. Ya se hizo el procedimiento legal donde es reconocida como la única heredera. Por cuestiones de seguridad no quisiera mostrarlo, pero este es el testamento que la confirma como heredera”, declaró el abogado.

También se informó que la familia de Romina ha contratado seguridad privada para resguardar su integridad, así como la de su hijo y su padre, Luis Mircoli, quien la ha acompañado durante este proceso.

