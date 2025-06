Pedro Sola critica el rostro de Lis Vega tras ser señalada de usar un vestido de Dulce: “Qué cosas se hace”

En los últimos días, Lis Vega ha sido señalada de usar un vestido de Dulce. Y es que se rumora que Mitzy, el diseñador de las estrellas, presuntamente, se robó varios vestidos de la cantante para prestárselos a otras celebridades.

En medio de todo este escándalo, Pedrito Sola, conductor de ‘Ventaneando’, dio mucho de qué hablar al criticar el rostro de la afamada actriz, quien fue parte de la reciente puesta en escena “Perfume de Gardenia”. El tío Pedrito se refirió principalmente a los labios de la actriz.

Lis Vega y Pedro Sola / Redes sociales

¿Lis Vega usó uno de los vestidos de Dulce?

En un encuentro con los medios, Lis Vega aseguró que el vestido que usó en una sesión de fotos, y que muchos han dicho que era de Dulce, lo obtuvo de Mitzy, asegurando que es un diseño exclusivo.

“Yo sí lo ví (el vestido de Dulce) y no es el mismo, para nada. Ese vestido no me lo vendió Mitzy. Es parte de una colaboración. Busco los vestidos y él me los presta. Dulce, donde quiera que esté, es alguien que usó piezas exclusivas de Mitzy”, dijo.

Aunque admitió desconocer si el diseñador realmente le robó los vestidos al diseñador, reiteró que este no crea dos piezas iguales. También resaltó que la polémica prenda no está en su poder, como muchos creen.

“Se ha destacado por hacer diseños únicos. Ese vestido no lo compré. Ese vestido lo tiene Mitzy. Ese vestido me lo prestaron. No es (el de Dulce). No creo que Mitzy haga eso (robar). A Mitzy lo quiero muchísimo y es una persona súper leal”, puntualizó.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los arreglitos estéticos de Lis Vega?

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, los conductores tocaron el tema de Lis Vega y el presunto vestido de Dulce. Los presentadores mencionaron que las recientes declaraciones de la actriz eran algo confusas, pues, previamente, aseguró que la prenda era suya y ahora dice que es “prestada”.

Durante el breve debate, Pedro Sola se dijo sorprendido por el aspecto actual de los labios de Vega: “Oigan y ¿por qué se pondría esos labios?”, expresó.

Ante esto, Ricardo Manjarrez, otro conductor, resaltó que, probablemente, se los habría operado para que lucieran un poco más hinchados. En respuesta, Sola dijo:

“Ay no, qué cosas se hacen, pero bueno” Pedro Sola

Aunque ya no volvió a comentar más del asunto, sus declaraciones causaron polémica. Si bien algunos no le tomaron tanta importancia, otros resaltaron que nadie debería meterse con “los cuerpos ajenos”.

Hasta el momento, ni Pedro Sola o Lis Vega se han pronunciado acerca de este asunto. Sin embargo, se espera que lo hagan en los próximos días.

¿Lis Vega se ha operado los labios?

En el pasado, Lis Vega confesó que sí se había sometido a una cirugía en los labios para quitar una cicatriz. No obstante, salió mal.

“Yo tuve una mala experiencia con lo de los labios, quería quitarme una cicatriz, que me caí en el teatro, me pusieron nueve puntos y llegué a las manos equivocadas, en ese proceso me agarró una erupción en los labios”, expresó en 2024.

Aunque con el tiempo mejoró, sus labios no volvieron a ser los mismos de antes. La actriz señaló en aquel entonces que, pese a las críticas, estaba feliz de que el asunto no pasara a mayores.

