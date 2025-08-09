Pedrito Sola lo vuelve a hacer y confunde marca como la mayonesa, ¿vetado? VIDEO

El conductor de “Ventaneando”, Pedro Sola, vuelve a causar revuelo con una confusión inesperada en la promoción de la segunda temporada de “Merlina” en Netflix. ¡Metió la pata! Terminó promocionando otra plataforma ¿Será que esta vez lo “vetan”? ¿Se le viene multa de miles de pesos encima? Esto sabemos.

Pedro Sola / Instagram: @tiopedritosola

¿Qué marcas confundió Pedro Sola al promocionar la serie “Merlina” de Netflix?

En el marco del esperado estreno de la segunda temporada de “Merlina” en Netflix, Pedro Sola sorprendió a todos al protagonizar una promoción,pero ¡confundió la marca, como la mayonesa!

Durante el video titulado “Merlina, tu tierra te llama”, Pedro Sola mencionó por error a Amazon Video como la plataforma de estreno, para luego corregirse con un divertido “¡Qué bruto soy!” Pues la plataforma que tiene en su catalogo a Merlina ¡es Netflix!. Este momento, lejos de pasar desapercibido, fue un guiño planeado a uno de sus episodios más icónicos: la confusión que tuvo hace años con una marca de mayonesa, que se convirtió en un meme nacional.

“Merlina, segunda temporada... primera parte, 6 de agosto, solo por Amazon Video... ¡Ay, perdón! En Netflix. ¡Ay, qué bruto soy, es Netflix.” Pedro Sola

Ahora, su error del pasado encanta a sus seguidores y también a las marcas que desarrollan campañas haciendo un guiño al icónico momento que protagonizó Pedro Sola en televisión nacional.

¿Cuándo se estrena “Merlina” en Netflix? La promo de Pedro Sola, video

“Merlina” es la serie que reimagina a la clásica y excéntrica Merlina Addams, la adolescente gótica que conquistó al público con su inteligencia y sarcasmo. La segunda temporada se divide en dos partes: la primera disponible desde el 6 de agosto y la segunda llegará el 3 de septiembre, ambas en Netflix.

La trama se desarrolla en la Academia ‘Nunca más’, donde Merlina debe enfrentar amenazas sobrenaturales, conflictos familiares y retos que pondrán a prueba su ingenio y valentía. Jenna Ortega vuelve a dar vida a esta icónica protagonista, manteniendo el equilibrio entre lo oscuro y lo divertido que caracteriza a la serie.

La campaña, titulada “Merlina, tu tierra te llama”, busca conectar el universo gótico de la familia Addams con el folclor mexicano. En el video, Pedro Sola aparece junto a otros personajes populares como La Burrita Burrona, Turbulence y El Mailla, quienes lanzan frases como “México está hecho para ti” y “Aquí hay bellakos, raros y excluidos como tú”, reforzando el vínculo entre la protagonista y la diversidad cultural del país.

¿Cómo fue el error de Pedro Sola con la mayonesa?

El clip dura apenas 1 minuto con 28 segundos, pero bastó para que el nombre de Pedro Sola volviera a ser tendencia. Su confusión con la plataforma, aunque claramente actuada, fue vista como una referencia brillante a su histórico error con la mayonesa, que lo persigue desde hace más de 15 años.

En 2007, durante una transmisión en vivo de Ventaneando, Pedro Sola al hacer una promoción de mayonesa Hellmanns por error dijo el nombre de la marca de la competencia: McCormick.

El momento fue tan inesperado que se convirtió en meme nacional y, desde entonces, forma parte del imaginario colectivo de la televisión mexicana.

Ahora, al repetir una confusión de marcas en el contexto de Merlina, muchos usuarios interpretaron el gesto como una forma de reírse de sí mismo y abrazar su legado como ícono de los errores entrañables en pantalla. ¿Vetado otra vez? Para nada. Pedro Sola demuestra que sabe capitalizar sus momentos virales con humor.