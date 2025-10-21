Ventaneando: Tras muerte de Daniel Bisogno, destapan que conductora está enferma y que otra puede morir

Una reconocida vidente revela que la muerte volverá a acechar en Ventaneando. Tras la dolorosa muerte de Daniel Bisogno a inicios de este 2025, Gloria San lanza una fuerte predicción sobre el programa de espectáculos. ¿Quién se encuentra en peligro?

Conductora de Ventaneando recibió amenaza de muerte / YouTube

¿Cómo y cuándo murió Daniel Bisogno, exconductor de Ventaneando?

Durante cerca de dos años, Daniel Bisogno experimentó un deterioro constante en su estado de salud. El reconocido presentador de Ventaneando empezó a ausentarse del programa en 2023 debido a problemas médicos que se fueron agravando con el tiempo. La raíz de sus complicaciones estaba en su hígado, lo que le ocasionó várices esofágicas, una afección peligrosa capaz de causar hemorragias internas severas.

“ Tuve que darme un tiempo para recuperarme y enfocarme en mi salud ”, dijo en una de sus últimas apariciones en el programa.

En una entrevista con Pati Chapoy, Bisogno detalló que estas várices se rompieron como consecuencia del daño hepático y de una pérdida de peso acelerada. Este episodio marcó un punto de inflexión en su estado de salud, lo que lo obligó a dejar temporalmente el programa para centrarse en su recuperación.

Fue en septiembre de 2024 cuando Daniel finalmente recibió un trasplante de hígado. Aunque la intervención fue exitosa al principio, poco después surgió una grave complicación: una infección bacteriana. Esta bacteria se alojó en su cuerpo, provocando infecciones recurrentes que hicieron necesarias varias hospitalizaciones.

El panorama se volvió aún más complejo cuando una de las prótesis colocadas en sus vías biliares comenzaron a acumular bacterias, lo que generó infecciones continuas. Su hermano, Alex Bisogno, compartió en Ventaneando los difíciles momentos que el conductor estaba atravesando.

Las bacterias seguían afectando su cuerpo debido a las prótesis en las vías biliares, lo que complicaba su recuperación. Alex Bisogno, sobre su fallecido hermano Daniel

Pese a los intensos tratamientos y al trabajo constante del equipo médico para controlar las infecciones, la salud de Daniel siguió empeorando. Los medicamentos agresivos impactaron negativamente sus riñones, lo que causó una acumulación de líquidos en los pulmones y complicó su capacidad para respirar. Esta serie de complicaciones terminó provocando una falla multiorgánica que derivó en su fallecimiento .

Te puede interesar: Daniel Bisogno murió a cuatro días del aniversario luctuoso de su mamá, así dijo que ella dio la vida por él

Daniel Bisogno muere a los 51 años. / Instagram

¿Quién aseguró que el espíritu de Daniel Bisogno se aparece en el foro de Ventaneando?

Desde la muerte de Daniel Bisogno, varios compañeros han notado una energía inusual en los foros de la televisora del Ajusco, lo que ha generado inquietud entre ellos. La ausencia del carismático conductor de Ventaneando dejó una huella profunda, aunque algunos sienten que ese vacío ha sido ocupado por una presencia enigmática.

Carlos Quirarte, presentador de Venga la alegría fin de semana y concursante en MasterChef celebrity generaciones, fue cuestionado al respecto en una entrevista con el reportero Alan Morales. Reconoció que dentro de los foros es común escuchar comentarios sobre fenómenos que no tienen explicación lógica.

A mí se me ha tronado el cristal del camerino dos veces. (...) Tal vez él quería hacerse presente de alguna manera, y mira, lo hizo. Él no se va de su foro. Al final, es su foro, está aquí al ladito. Carlos Quirarte

En un instante especialmente conmovedor de la entrevista, Carlos Quirarte reveló que varios de sus compañeros han comentado haber percibido la presencia de Daniel Bisogno en el estudio.

Mira: Maribel Guardia revela la oración secreta de Daniel Bisogno a la Virgen previo a su fallecimiento

Tras muerte de Daniel Bisogno, ¿qué colaborador de Ventaneando podría morir según la vidente Gloria San?

La tarotista Gloria San reveló a TVNotas predicciones impactantes para los próximos meses en el mundo de la farándula. De acuerdo con la también vidente, la carta de la Suma Sacerdotisa revela que hay energía negativa en el programa y podría haber otra muerte: “ Una persona de tez apiñonada puede fallecer el próximo año. Puede ser una mujer. Pedro Sola también debe cuidar mucho su salud ”.

“Pati Chapoy está enferma y puede entrar al hospital. No muere, pero sí es de gravedad. Hay cosas que no le están saliendo bien. Ha tenido dificultades, muchos corajes y problemas económicos. Todas las cosas se le están viniendo abajo, pero quiere seguir mandando”.

Hay una guerra de poder en el programa, pero vienen cambios. Saldrán algunos colaboradores, pero vuelven otros. La vidente Gloria San

Ante el inminente juicio de la titular contra Gloria Trevi, la vidente advierte con la carta de la Justicia Invertida: “Hay problemas legales muy tardados que puede perder. Va a invertir mucho, pero finalmente no gana. No va a la cárcel; sin embargo, sí vienen problemas muy graves para ella y situaciones difíciles. Hay una persona blanca, una mujer, que va a defenderla mucho”.

Te puede interesar: Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, regresa a la televisión ¿Como conductor de Hoy?

Linet Puente enciende las alarmas por su ausencia en ‘Ventaneando’ / IG: @linetpuente / @ventaneandouno

¿Quién es Gloria San y cómo se convirtió en vidente?

Gloria López Aguirre, conocida actualmente como la vidente “Gloria San” nació el 11 de diciembre de 1951 y empezó a tener visiones a los tres años, percibiendo presencias y anunciando eventos que, según su familia, se confirmaban tiempo después.

Conforme crecía, sus episodios se volvían más intensos e incomprensibles para los médicos. Según relata, un espíritu se manifestó en ella por primera vez. Desde ese instante, descubrió que había recibido un don: la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual .

Posteriormente, Gloria se dedicó al estudio de disciplinas esotéricas como la lectura del tarot, la clarividencia y otras formas de percepción extrasensorial. Uno de sus mentores fue el afamado Esteban Mayo, quien la ayudó a perfeccionar sus técnicas y canalizar su energía.

“ Si Dios nos da un don, es para ayudar ”, afirma.

Lee: Mhoni vidente predice quién ganará La granja VIP 2025; ¿granjero o granjera?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

