Conductores de VLA informan muerte en vivo: Atropellan a familiares de integrante; el responsable ¡se fugó!

Un trágico hecho inesperado sacudió al equipo de Venga la alegría y dejó a todos con el corazón en la mano. Esta mañana, en pleno programa, se reveló una desgarradora noticia que nadie veía venir y que involucra a la familia de una de sus colaboradoras. Lo que ocurrió está causando indignación y preguntas sin respuesta: ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Quién es el responsable y por qué huyó? ¡Entérate de todo!

Colaborador de Venga la alegría es reportado como desaparecido por un compañero / Facebook

¿Qué ocurrió y cómo se reveló la tragedia en Venga la alegría?

La mañana del 4 de diciembre, el matutino Venga la alegría sorprendió a su audiencia con una noticia que nadie esperaba. Durante la transmisión en vivo, Patricio Borghetti tomó la palabra para informar sobre un hecho que marcó a todo el equipo: dos familiares de una colaboradora fueron arrollados por un tráiler en una concurrida avenida.

El conductor compartió los primeros detalles con voz entrecortada:

“Fueron atropelladas por el conductor de un tráiler cuando intentaban cruzar la Avenida Cuitláhuac y Vallejo”. Patricio Borghetti

Este dato encendió las alarmas entre los televidentes y en redes sociales, donde comenzaron a circular mensajes de apoyo y solidaridad. Lo que más indignó fue la forma en que el responsable actuó tras el impacto: estacionó el tráiler a una calle y se dio a la fuga, dejando tras de sí una escena devastadora.

Patricio Borghetti fue quien dio la noticia.

¿Cuál es el estado de salud de la cuñada y la sobrina de la colaboradora de ‘Venga la alegría’?

Aunque el programa Venga la alegría decidió no revelar la identidad de la colaboradora afectada, sí confirmó que las víctimas son su cuñada y su sobrina. La primera murió el lugar del accidente, mientras que la pequeña fue trasladada de inmediato al hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica.

Así lo expresó Borghetti en vivo:

“Lamentablemente, la cuñada de nuestra compañera falleció y su sobrina fue trasladada al hospital Magdalena de la Salinas”. Patricio Borghetti

El dolor de la familia se reflejó en las palabras de la suegra y abuela de las víctimas, quien habló para las cámaras del matutino:

“El día de hoy (4 de diciembre) atropellaron a mi nuera y a mi nieta; fue un trailero, en el cruce de Cuitláhuac. No es justo lo que pasa, los traileros siempre hacen lo que quieren. Dejó el tráiler estacionado a una calle y se dio a la fuga”, dijo ante las cámaras que asistieron a cubrir la tragedia.

Abuela de la menor que fue atropellada

¿Qué dijeron Patricio Borghetti, Kristal Silva y Luz Elena González sobre el terrible accidente?

Tras dar la noticia, el foro de Venga la alegría se llenó de mensajes de apoyo. Patricio Borghetti, acompañado por Kristal Silva y Luz Elena González, expresó su solidaridad y lanzó un llamado contundente para que el responsable enfrente las consecuencias.

"(El chófer) tiene que hacerse responsable de esta situación. Esperamos que lo encuentren. Abrazamos a fuerte a toda la familia afectas, nuestra solidaridad y cariño”. Patricio Borghetti

El equipo del matutino insistió en que este tipo de hechos no pueden quedar impunes y pidió a la audiencia que se sume con mensajes de apoyo para la familia afectada.