Conductores de Venga la alegría estuvieron a nada de llegar a los golpes ¡tuvieron que separarlos, aseguran!

Lo que parecía una transmisión tranquila terminó en tensión y reclamos. Según Alex Kaffie, dos conductores de Venga la alegría fin de semana presuntanmenfe habrían estado a nada de protagonizar una pelea que pudo terminar muy mal. ¿Quiénes son y qué pasó detrás de cámaras? Aquí te contamos todo el chisme.

Conductores Venga la alegría fin de semana / Twitter: @vengalaalegria

¿Qué conductores de Venga la alegría fin de semana se habrían peleado?

Las alarmas se encendieron en el foro de Venga la alegría fin de semana, el matutino de TV Azteca, después de que se filtrara que dos de sus figuras presuntamente habrían estado a punto de llegar a los golpes. El periodista de espectáculos Alex Kaffie destapó el escándalo que involucraría presuntamente a Kike Mayagoitia, exparticipante de La granja VIP, y a El rey grupero, polémico conductor del programa.

De acuerdo con Kaffie, la tensión se desató tras la participación de Kike Mayagoitia en el matutino, donde acudió como invitado para hablar de su experiencia en el reality show La granja VIP, del cual fue el sexto expulsado. Todo parecía normal durante la transmisión, pero fuera de cámaras la historia habría cambiado.

“Una vez que concluyó la entrevista, Kike Mayagoitia buscó a El Rey Grupero para hacerle un fuerte reclamo por los comentarios que hizo en su contra” Alex Kaffie

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Qué hizo la producción de Venga la alegría fin de semana ante la presunta pelea de Kike Mayagoitia y Rey grupero?

Según la información filtrada apunta a que presuntamente el Rey grupero no se habría quedado callado, sino que habría respondido de manera igual o incluso más intensa, lo que presuntamente habría provocado que ambos elevaran la voz y se acercaran peligrosamente. Kaffie relata que la reacción del conductor fue inmediata y que las palabras subieron de nivel hasta llegar a un punto crítico.

Fue entonces cuando varios miembros de la producción, testigos directos del momento, presuntamente habrían decidido intervenir antes de que la situación pasara a golpes. La tensión era tal que, según la versión del periodista, literalmente “los tuvieron que separar”, pues la discusión dejó de ser un cruce de palabras y estaba a segundos de convertirse en un enfrentamiento físico.

Rey Grupero ha sido protagonista de muchas polémicas. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué han dicho Kike Mayagoitia y El Rey Grupero tras el escándalo en Venga la alegría?

Lo más llamativo es que, pese a que la noticia ya circula ampliamente, ninguno de los involucrados ha dado una declaración oficial. Ni Kike Mayagoitia, conductor y también exparticipante de La granja VIP, ni el Rey Grupero, parte del elenco de Venga la alegría fin de semana, han confirmado, desmentido o aclarado lo ocurrido en los pasillos del programa.

Se sabe que la tensión venía de tiempo atrás, pues el Rey grupero no dudó en llamar “tibio” a Kike Mayagoitia por su participación en La granja VIP. En respuesta, Kike Mayagoitia lo fulminó con una frase que encendió la polémica: lo describió como “perro de la fama