Odalys Ramírez reacciona a la salida de Pato Borghetti de Vengar la alegría, ¡le dedica este mensaje!

Esta mañana, Patricio Borghetti mejor conocido como Pato Borghetti anunció su salida de “Venga la alegría”. Tras 8 años dentro del programa en el que también participan Kristal Silva, Sergio Sepúlveda, Capi Perez, Luz Elena González, entre otros, el también actor reveló que el próximo 19 de diciembre sería su último día en el programa matutino.

¿Por qué Pato Borghetti abandona Venga la alegría?

La decisión responde a motivos personales y profesionales. Pato Borghetti explicó que tiene en puerta nuevos proyectos que requieren su tiempo completo, algo que ha deseado desde hace mucho. Aclaró que no se trata de un despido ni de conflictos internos, sino de una elección voluntaria para dar paso a una nueva etapa.

“Se viene un cambio importante. El día 19 de diciembre será mi último programa de Venga la alegría. Es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el próximo año, algo que vengo anhelando y que no me permitiría estar todos los días con ustedes. Quiero agradecerles por estos nueve años, posiblemente los mejores de mi vida”, comentó Pato Borghetti.

El conductor continuará vinculado a TV Azteca. Aunque deja Venga la Alegría, confirmó que seguirá trabajando en la televisora en otros proyectos que se anunciarán en 2026. Además, agradeció a la producción, a sus compañeros y a la audiencia por el apoyo recibido durante casi una década.

“No me voy de mi casa TV Azteca, solo dejo ‘Venga la alegría’, pero tengo proyectos aquí en casa. Con el tiempo se los compartiré”. Pato Borghetti

Pato Borghetti, actor y conductor / Redes sociales

Conductores de Venga la alegría reaccionan a la salida de Pato Borghetti del matutino

Los conductores mostraron su tristeza a la decisión de Pato Borghetti de dejar “Venga la alegría” para alcanzar otros proyectos. Sin embargo, le desearon mucha suerte en su nueva etapa profesional, Ricardo Casares mencionó que será difícil no extrañarlo:

“Definitivamente dejas un Venga la alegría mejor que cuando llegaste. Será difícil para nosotros, pero ve y conquista esas metas que tienes, cumple ese sueño; aquí estaremos muy contentos de verlo. Te quiero mucho, amigo”, dijo Casares.

Kristal Silva agradeció que Pato les hubiera avisado con anticipación, pues aseguró que así podrán consentirlo como se merece: “Para apapacharte en estas últimas semanas”. Por su parte, Luz Elena le deseó mucha suerte y aseguró que lo extrañarán en el matutino. Los presentadores lo abrazaron y le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos profesionales.

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría. / Redes sociales

¿Qué dijo Odalys Ramírez sobre la salida de Pato Borghetti de Venga la alegría?

Odalys Ramírez sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje lleno de cariño y apoyo para Pato Borghetti, luego de que el conductor anunciara su salida del programa matutino “Venga la alegría”.

A través de sus historias en redes sociales, la conductora publicó una imagen de Borghetti dando la noticia, acompañada del mensaje: “Te amo mi guapo, a cerrar este ciclo con todo el amor. Estoy tan orgullosa de ti”.

El gesto de Odalys no pasó desapercibido, y rápidamente reflejó el apoyo que le brinda a Borghetti. Por su parte, el conductor respondió con el mismo tono afectuoso en sus historias: “Te amo guapa mía”.

