Odalys Ramírez publica FOTOS inéditas de su boda con Pato Borghetti ¿responde a rumores de su estado de salud?

Odalys Ramírez sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías inéditas de su boda con Pato Borghetti, ceremonia que se llevó a cabo en la playa tras 15 años de relación. Las imágenes, que no habían sido mostradas anteriormente, despertaron interés al revelar momentos personales del enlace, el cual marcó una etapa importante en la vida de la pareja.

Odalys Ramírez publica fotos inéditas de su boda con Pato Borghetti. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Odalys Ramírez y Pato Borghetti?

Pato Borghetti y Odalys Ramírez celebraron su boda el pasado 2 de enero en Cancún, Quintana Roo, en una ceremonia privada, según confirmó la revista Hola!, además, la pareja optó por un festejo íntimo, con apenas 12 invitados que formaron parte de su círculo más cercano, alejándose de los grandes eventos característicos del medio artístico.

Entre los asistentes estuvieron sus hijos y el primogénito de Borghetti, fruto de su relación con Grettell Valdez, un gesto que reflejó la integración de las familias. La ceremonia, aunque discreta, permitió que ambos compartieran el momento con quienes consideran más importantes en sus vidas, dejando constancia de la unión familiar y personal que marcó este día.

¿Cuáles fueron las fotos que publicó Odalys Ramírez de su boda con Pato Borghetti?

Odalys Ramírez compartió fotos de su boda con Pato Borghetti, celebrada en la playa. Las imágenes muestran a la pareja caminando junto al mar, capturando algunos de los momentos más significativos del enlace frente a sus invitados más cercanos.

Las imágenes también incluyen escenas previas a que la exconductora de Cuéntamelo ya! se pusiera el vestido de novia, ofreciendo un vistazo a los preparativos y la organización del día antes de la ceremonia. Estos detalles permiten conocer cómo se desarrolló la boda desde antes de la ceremonia.

Además, se pueden ver momentos del brindis entre los asistentes, pues se trató de una boda íntima. Las imágenes permiten seguir la dinámica del evento, mostrando cómo se celebró la unión de Odalys Ramírez y Pato Borghetti, exconductor de Venga la alegría, de manera cercana y privada.

“Magia, amor y una lente… La boda ‘PatOda la vida’ Volumen 2. Momentos tan íntimos y especiales”, escribió la conductora en su publicación.

Al momento, la famosa no respondió a los rumores sobre el estado de salud de su ahora esposo. Recordemos que Gabo Cuevas dio a conocer que, presuntamente, Pato presuntamente habría salido de Venga la alegría por un alarmante diagnostico, lo cual no ha sido confirmado por ninguna de las dos personalidades. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor.

Reviven la boda íntima de Odalys Ramírez y Pato Borghetti con fotos inéditas que muestran los preparativos y la ceremonia frente al mar. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Odalys Ramírez y Pato Borghetti?

La historia de amor Odalys Ramírez y Pato Borghetti comenzó en 2011, cuando ambos se conocieron y empezaron a acercarse pese a algunas reservas iniciales. Al principio, Odalys rechazó salir con Pato porque no quería involucrarse con alguien del medio artístico. Las primeras dos citas no funcionaron, pero la tercera logró generar la química que marcó el inicio de su relación. Según Borghetti, fue la propia Odalys quien le pidió formalizar el noviazgo, dando inicio a un vínculo que con el tiempo se consolidó.

En 2016 nació su primera hija, y tres años después llegó su segundo hijo, momentos que afianzaron su vida en común. Para diciembre de 2019, Pato le propuso matrimonio a Odalys durante su cumpleaños, aunque la boda tuvo que posponerse por la pandemia y la agenda de ambos. A pesar de ello, la intención de unir sus vidas se mantuvo vigente, concretándose finalmente en una ceremonia frente al mar que reunió familia, trabajo y compromiso.

