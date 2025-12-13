Odalys Ramírez y Pato Borghetti, tras salir de VLA y Cuéntamelo ya!, tomarían drástica decisión en su relación

Odalys Ramírez y Pato Borghetti vuelven a colocarse en el centro de la conversación luego de que surgieran fuertes rumores sobre el futuro de su relación. La pareja, que lleva más de una década junta, recientemente llamó la atención tras anunciar su salida de los programas “Cuéntamelo, ya!” y “Venga la alegría”, decisiones que desataron especulaciones sobre un cambio importante en su vida personal y profesional.

Ahora, nueva información apunta a que estos movimientos no serían coincidencia. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, Odalys y Pato habrían tomado una contundente decisión en su relación.

Mira: Odalys Ramírez pide ayuda urgente a sus fans tras su salida de Cuéntamelo ya!: ¿Qué la hizo enojar?

Salida de Odalys Ramírez de Cuéntamelo, ya! y de Pato Borghetti de Venga la alegría: ¡ya tendría razón de ser! / YT: Venga La Alegría, redes sociales y canva

¿Por qué Odalys Ramírez salió de Cuéntamelo, ya! y Pato Borghetti de Venga la alegría?

La salida de Odalys Ramírez y Pato Borghetti de sus respectivos programas sorprendió al público, sobre todo porque llevaban varios años consolidados en esos espacios.

Odalys Ramírez se despidió de “Cuéntamelo, ya!” tras nueve años al frente del proyecto, mientras que Pato Borghetti anunció su salida de “Venga la alegría”, aclarando que no se iba de TV Azteca, sino únicamente del matutino.

Tras estos anuncios comenzaron a circular varias versiones. Una de ellas señala que la pareja presuntamente habría sido considerada para participar en un reality show de parejas, similar a otros formatos de convivencia 24/7.

Otra versión apunta a un posible cambio de residencia a Estados Unidos, específicamente a Miami, en busca de nuevas oportunidades laborales y una mejor proyección para su familia.

Incluso, la periodista Ana María Alvarado comentó que Pato estaría evaluando regresar a Televisa, ya que no cuenta con contrato de exclusividad, y que podría sumarse a un reality junto a Odalys. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente estos planes.

Mira: Odalys Ramírez, entre lágrimas, despide a un querido miembro de su familia: “Ha sido un día devastador”

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría. / Redes sociales

¿Qué decisión tomaron Pato Borghetti y Odalys Ramírez en su relación tras salir de Venga la alegría y Cuéntamelo ya!?

Fue la influencer de espectáculos Chamonic quien encendió aún más los rumores al revelar presuntos planes de boda entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti. De acuerdo con la información compartida, la conductora es ciudadana americana y estaría interesada en iniciar el trámite de residencia para su pareja, lo que explicaría la decisión de casarse en esta etapa.

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”, escribió Chamonic en sus redes.

Además, se asegura que ambos tendrían propuestas de trabajo en Estados Unidos y que incluso les habrían ofrecido participar en un reality show, aunque todavía no estaría confirmado si aceptaron.

Por ahora, lo único cierto es que la pareja se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Los Ángeles, California.

Odalys y Pato Borghetti tendrían planes de boda fuera de México. / Redes sociales

Mira: Odalys Ramírez confiesa malos tratos de Daniel Bisogno y Anette Michel en “Tempranito": “Me sentía oprimida”

¿Cuál es la historia de amor entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

La historia de amor de Odalys Ramírez y Pato Borghetti comenzó en 2011. Aunque hoy se muestran sólidos y cómplices, el inicio no fue sencillo. Pato ha contado que Odalys lo rechazó al principio porque no quería salir con alguien del medio artístico.

Sus primeras dos citas no fueron exitosas, pero en la tercera surgió la química. Fue Odalys quien, según el propio Borghetti, le pidió que fuera su novio. Con el tiempo, la relación se fortaleció y en 2016 nació su primera hija. Tres años después llegó su segundo hijo.

En diciembre de 2019, Pato le propuso matrimonio a Odalys durante su cumpleaños, pero la boda se pospuso por la pandemia.

Desde entonces, la pareja había restado importancia al tema, hasta ahora, que todo indica que el tan esperado “sí” podría estar más cerca que nunca.

Mira: Odalys Ramírez cuenta cómo fue su acercamiento con Grettell Valdez, ex de Patricio Borguetti