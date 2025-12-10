Odalys Ramírez pide ayuda urgente a sus fans tras su salida de Cuéntamelo ya!: ¿Qué la hizo enojar?

Odalys Ramírez hizo una petición a sus fans tras anunciar su salida del programa Cuéntamelo ya! Un mensaje que llegó justo después de confirmar su despedida del proyecto y que rápidamente llamó la atención del público, pues la conductora quiso dejar clara una última solicitud dirigida directamente a quienes la han acompañado durante su trayectoria.

El mensaje de Odalys Ramírez a sus seguidores: la petición que compartió en redes. / Foto: Redes sociales

¿Cómo despidieron a Odalys Ramírez de Cuéntamelo ya!?

La emisión de Cuéntamelo Ya! se volvió un momento inolvidable cuando Odalys Ramírez tomó el micrófono y confirmó que dejaba el programa. La conductora explicó que su decisión responde a motivos personales y profesionales, esos que llevaba tiempo queriendo atender y que finalmente tocaron a la puerta con fuerza. Nada de pleitos, nada de rumores: la presentadora fue clara en que su salida no tiene que ver con conflictos internos, sino con un cambio necesario en su vida.

“Después de más de nueve años, tomé la decisión de dejar el programa por proyectos personales y profesionales, nuevos horizontes que quiero explorar”, dijo con la voz entrecortada, justo después de ver el video homenaje que la producción preparó para ella. Ese clip —lleno de momentos clave, risas y recuerdos de casi una década— la cimbró por completo y la llevó a contener las lágrimas en varias ocasiones, dejando ver el profundo cariño que le tiene al foro y a su equipo.

Lejos del drama, Ramírez aseguró que se va con el corazón en paz. Para ella, cerrar este ciclo es un acto de gratitud, no de ruptura. Describió sus años en el programa como una etapa de crecimiento, aprendizajes y vivencias que marcaron su carrera. La conductora dejó claro que se despide del set, pero no de la audiencia que la ha acompañado durante todos estos años. Además, su salida coincidió con la de Pato Borghetti de Venga la alegría, por lo que los rumores apuntan a que presuntamente se mudararían a Miami o que tienen un proyecto en puerta.

Odalys Ramírez anunció su salida de Cuéntamelo ya! tras nueve años en el programa. / Foto: Redes sociales

¿Qué pidió Odalys Ramírez a sus fans?

Odalys Ramírez salió a aclarar rumores después de encontrarse con una publicación que la tomó por sorpresa mientras revisaba comentarios en sus redes sociales. La conductora relató que, en medio de un día caótico entre organizar clósets, limpiar y atender pendientes, decidió tomarse un momento para responder mensajes de sus seguidores. Sin embargo, al entrar a Facebook se topó con una “noticia” que la hizo levantar la ceja por lo absurda que resultaba. La conductora su experiencia para dejar claro que no todo lo que circula en Internet merece atención.

En una historia de Instagram, la exconductora de Cuéntamelo ya! y La casa de los famosos México 2025 pidió a su audiencia mantenerse alerta y no caer en información falsa. “Gente: no crean lo que ven en redes sociales, escriben cada cosa de verdad”, destacó, subrayando que la nota que vio no solo era falsa, sino que incluso incluía una imagen generada con inteligencia artificial, lo que ella misma describió como una fotografía donde parecía “un robot”.

Odalys Ramírez pidió a sus fans no creer en todo lo que ven en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿De qué publicación falsa habla Odalys Ramírez?

Tras la salida de Odalys Ramírez de Cuéntamelo ya!, comenzó a circular en redes una supuesta filtración sobre el sueldo que habría ganado durante su etapa en el programa. La página de Facebook llamada Turbo Paparazzi, que publicó la información desde el 6 de diciembre, aseguró que la conductora recibía un “sueldazo” por su participación en Televisa.

La página difundió que una presentadora “top” como Odalys Ramírez podría llegar a ganar hasta 350 mil pesos mensuales, cifra que calificaron como “puro dineral”. El texto, que estaba acompañado de una foto hecha con Inteligencia Artificial, incluso comparó ese supuesto sueldo con el que se rumora percibe su esposo, Patricio Borghetti, en Venga la alegría, señalando que la diferencia sería “chocante” y que, según esa versión, ella habría ganado el doble. El tono del post remató con que, tras su renuncia, la pareja dejaría de recibir ese ingreso conjunto y que “¡ahora sí que Patricio tendrá que echarle más ganas para mantener el lujito!”.

En medio de esta ola de rumores, Odalys Ramírez envió recientemente un mensaje general a sus seguidores pidiéndoles no creer todo lo que circula en redes sociales, enfatizando que suelen escribir “cada cosa”, aunque en ningún momento se refirió específicamente a la publicación de Turbo Paparazzi ni a las cifras difundidas.

