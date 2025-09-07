¿Odalys Ramírez intentó humillar a Ninel Conde en La casa de los famosos México? Ella rompe el silencio

Odalys Ramírez protagonizó un tenso momento con Ninel Conde en La casa de los famosos México. Durante una gala reciente del reality le soltó un comentario tremendo a la actriz que se viralizó rápidamente. LA situación provocó especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre ambas figuras. Ante la ola que se generó en redes, Odalys decidió dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales. Te contamos lo que pasó.

¿Qué dijo Odalys Ramírez sobre Ninel Conde?

Durante una transmisión del viernes 5 de septiembre de La casa de los famosos México 2025, Odalys Ramírez se vio envuelta en una polémica luego de haber lanzado un comentario dirigido a Ninel Conde, que generó múltiples reacciones en redes sociales. Lo que parecía un momento más dentro de las galas de la casa, rápidamente se convirtió en tendencia entre los televidentes, quienes señalaron un posible enfrentamiento entre ambas figuras televisivas.

“Que bueno, que ya no está sufriendo de hambre porque ya está acá afuera, bien comida, bien dormida, opinando desde afuera”. Odalys Ramírez

Ante la ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, Odalys Ramírez decidió aclarar lo sucedido a través de sus plataformas digitales, explicando que sus palabras fueron malinterpretadas y que nunca tuvo la intención de atacar a Ninel Conde. Con esto, la conductora busca poner fin a los rumores sobre una supuesta rivalidad dentro del programa.

“No se lo aventé como comentario cizañoso, cero, la gente que me conoce sabe que yo no soy así. Sería incapaz de hacer sentir mal a alguien más con algún comentario mío.” Odalys Ramírez

¿Qué aclaró Odalys Ramírez sobre la intención de sus palabras?

Odalys Ramírez enfatizó que no tuvo intención de atacar a Ninel Conde y que sus comentarios no buscaban generar conflicto. Insistió en que cualquier percepción de grosería era producto de la transmisión en vivo y no de un enfrentamiento personal. Además, remarcó que su relación con los ex participantes del programa es profesional y que su único objetivo como presentadora es llevar la dinámica de las galas.

Odalys enfatizó que su objetivo como presentadora es mantener un ambiente profesional y respetuoso durante las galas, y que cualquier percepción de grosería o agresividad fue consecuencia del contexto de la transmisión. Con esta aclaración, buscó poner fin a los rumores que apuntaban a un conflicto con Ninel Conde y dejar claro que su comentario no estaba relacionado con las especulaciones sobre la salida pactada de la cantante ni con posibles sanciones.

¿Cuándo salió Ninel Conde de La casa de los famosos México?

La participación de Ninel Conde en La casa de los famosos México fue una de las más comentadas desde el inicio del reality, pues la cantante y actriz generó tanto apoyo como críticas por parte del público. Sin embargo, su camino dentro del programa terminó antes de lo esperado, ya que fue la tercera eliminada.

Tras su salida del reality, Ninel Conde se mantuvo alejada de las galas del programa y soltó polémicos comentarios en sus redes en los que, entre bromas, habría dejado ver que su salida de La casa fue pactada desde un inicio.

Sin embargo, el 3 de septiembre de 2025, la cantante regresó a una de las pregalas del reality y aclaró que no hubo ningún acuerdo previo para su salida anticipada y que, de haber sido así, las circunstancias habrían sido diferentes.

