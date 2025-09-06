Dalilah Polanco es “reina de Día” en La casa de los famosos México, tras pelea y caída, ¡ya tiene corrido!

La actriz Dalilah Polanco se convirtió en tendencia por su enfrentamiento con Aarón Mercury, su caída en la prueba del robo de salvación y el corrido que ya circula en redes. ¿La nueva favorita del público? ¡Te presentamos la canción que le hicieron!

¿Qué pasó entre Dalilah Polanco y Aarón Mercury en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025?

La tensión en La casa de los famosos México 2025 alcanzó niveles inesperados el 3 de septiembre, cuando Dalilah Polanco y Aarón Mercury protagonizaron una de las peleas más virales del reality. Durante la tradicional cena de nominados, Aarón explicó por qué la nomina constantemente:

“Siento que luego las está sufriendo más de lo que está disfrutando… o se está llenando como de esa mala energía”. Aarón Mercury

Aarón Mercury y Dalilah Polanco se enfrentaron en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025. / Instagram

Dalilah, sin mirarlo y mientras comía su postre, soltó una frase que se volvió tendencia: “Eso de las energías me parece una cosa bien pedorra. Como que es muy fácil decir: ‘Es que trae mala vibra’. A mí me parece muy pedorra”.

Y luego, sin filtro, lo acusó directamente:

“Siento que traes puesto un pinche chaleco de rencor y mala vibra, compa.” Dalilah Polanco

La actriz dejó claro que no se dejaría intimidar, y aunque reconoció que Aarón “es ch*ngón”, también le recordó que sus argumentos eran repetitivos. El público se dividió, pero muchos comenzaron a verla como una figura auténtica y valiente dentro del juego.

¿Cómo fue la caída de Dalilah Polanco en la prueba del robo de salvación de La casa de los famosos México 2025?

Un día después del enfrentamiento, el 4 de septiembre, Dalilah Polanco sufrió una aparatosa caída durante la prueba del “robo de salvación”. Mientras descendía una plataforma, perdió el equilibrio y cayó sobre su brazo y pie izquierdo, desatando gritos de dolor que alarmaron a todos.

Fue trasladada al confesionario por sus compañeros y atendida por el equipo médico. El diagnóstico fue contundente: tres fisuras en el pie y la muñeca. Tendrá que usar férula y muletas durante seis semanas, justo el tiempo que resta del reality.

Lejos de victimizarse, Dalilah reapareció en la madrugada con buen humor y lanzó una frase que se volvió viral: “Mañana, la venganza de la maldita lisiada”.

Su actitud fue vista como una muestra de fortaleza, y muchos usuarios comenzaron a apoyarla activamente.

Dalilah Polanco accidente / Redes sociales

¿Qué famosos han mostrado su apoyo a Dalilah Polanco en su participación de La casa de los famosos México 2025?

La caída y el carácter de Dalilah Polanco no deja duda de por qué desde que comenzó La casa de los famosos México ha recibido apoyo de varias celebridades.



El más vocal ha sido Carlos Rivera, quien desde el inicio del reality se declaró #teamDalilah: “Sólo paso a dejar mi apoyo a mi amistad, Dalilah Polanco. De las personas que más amo en esta vida. Donde quiera que ella esté, soy #teamdalilah por siempre”.

También pidió a sus fans votar masivamente para salvarla cuando estuvo nominada. En Instagram compartió una foto abrazado con ella y agradeció que la hayan salvado.

Además, durante el lanzamiento de su sencillo, Denisse Guerrero (Belanova) pidió públicamente: “No la dejen ir, Paty y yo la estamos apoyando también”.



(Belanova) pidió públicamente: Paty Cantú también se declaró #teamDalilah y recordó que trabajaron juntas en el videoclip de Al mismo kbrn de siempre.



Ahora tiene su propio corrido ¡y nadie lo imaginaba!

Carlos Rivera NO SUELTA A DALÍLAH POLANCO✨🩷



Carlos Rivera NO SUELTA A DALÍLAH POLANCO✨🩷

A votar por Dalílah, personas 🗣️#TeamDalilah

¿Qué dice el corrido que le hicieron a Dalilah Polanco, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Como si fuera una reina del regional mexicano, Dalilah Polanco ya tiene su propio corrido. En X circula una canción que resume su paso por La casa de los famosos México, con indirectas a Aarón Mercury y Alexis Ayala, con quienes ha tenido roces.

La letra, que ya acumula miles de vistas, dice:

“Desde Sinaloa, sí señor

Dalilah la reina de Día, ¡dale amor!

Generosa, sincera, nunca fingida

Le dicen mal vibras, qué frase más pedorra

Con sus panas, Shiky, Facundo y Guana

Bromean, cantan, al resto espantan

Dalilah la reina de Día, talentosa, estruendosa, genuina

Que nadie se duerma ya, como el que dice “la la la la la la”

Dalilah no está de queda bien

Ella se muestra cual es

Abuelito la quiere y esto

Eso a los de noche enmuina…”

El corrido celebra su autenticidad, su humor irreverente y su resistencia ante las polémicas. En redes, ya la llaman “la reina del día”, en contraste con otros habitantes que han desatado varios debates en las plataformas digitales.

Estamos de acuerdo que el fandom de Dalilah es el más talentoso, divertido y fiel?? Sirven edits, memes y ahora hasta canciones. Sin duda, Dalilah es la reina de esta temporada. #LaCasaDeLosFamososMx #TeamDalilah

pic.twitter.com/62acLz1Ukj — Grace 🐩 (@kindnesspa) September 5, 2025

¿Dalilah Polanco es la favorita del público de La casa de los famosos México 2025?

Aunque no lidera las encuestas, Dalilah Polanco mantiene una posición intermedia sólida, por encima de figuras como Facundo y Shiky aunque poco a poco va creciendo más el apoyo hacía ella. Su autenticidad, su humor negro y su capacidad para enfrentar conflictos sin perder la compostura la han convertido en una figura que despierta empatía y admiración, de acuerdo con comentarios de internautas.

Con el respaldo de celebridades, frases virales, una caída que no la detuvo y hasta un corrido que la corona como “la reina de Día”, Dalilah Polanco está demostrando que no necesita quedar bien con todos para ganarse el cariño del público.