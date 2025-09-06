La casa de los famosos México: Filtran al supuesto sexto eliminado del reality: ¿Cómo van las votaciones?

La casa de los famosos México sigue al rojo vivo, y es que a pesar de que hay un favoritismo muy marcado por el cuarto Noche por parte del público, hay otro creciente grupo de fans que respaldan a Día. Pero ante esto, existen filtraciones que indican quién podría ser el presunto eliminado y ganador. ¿De quiénes se tratan?

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana de La casa de los famosos México?

Después la gala de nominación’ en La casa de los famosos México del pasado miércoles, las tendencias no beneficiaron al cuarto Día, pues al estar claramente en inferioridad númerica en el programa, fueron los que terminaron más afectados.

Tras una tensa gala, una dinámica de dar puntos a tres habitantes, así como la de restar 4 puntos a dos habitantes. Esto al encontrar dos bolas doradas, las cuales quedaron en manos de Alexis Ayala y Elaine Haro.

Los habitantes que se encuentran nominados en esta sexta semana del reality y están en peligro de abandonar La casa de los famosos México, son:

Facundo

Dalílah Polanco

Shiky

Aarón Mercury

Abelito

Nominados sexta semana LCDLFM / Redes sociales y canva

¿Quién sería el supuesto sexto eliminado de La casa de los famosos México?

La gala de eliminación de La casa de los famosos México se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre, pero antes de ello, en redes hay una clara tendencia que favorece al ‘cuarto Noche’.

Además, filtraron una encuesta con los supuestos porcentajes que cada habitante nominado tendría al momento. ¿Quién sería el eliminado?

En una encuesta filtrada por el influencer “Oshi en vivo” vía Facebook, se pueden observar los siguientes porcentajes para cada nominado de la semana:



Aarón Mercury 27%

Abelito 23%

Facundo 19%

Dalílah Polanco 17%

Shiky 14%

Ante este escenario, Shiky sería el habitante que presuntamente sería el sexto eliminado de La casa de los famosos México, en caso de que el habitante no sea salvado por el habitante que se quede con dicho beneficio.

Cabe recordar que esta información esta basada en las encuestas filtradas de algunos creadores de contenido expertos en realities. Ninguna cuenta oficial de La casa de los famosos México ha revelado cómo irían las votaciones. Por esta razón, lo anterior quedaría en puntual calidad de RUMOR.

Porcentajes nominados y Shiky / Facebook: Oshi en vivo y canva

¿Quién será el ganador de La casa de los famosos México 2025?

Hace unas semanas se filtró una lista que presuntamente mostraba el orden de los eliminados en La casa de los famosos México 2025, y así hasta el que sería el presunto ganador de esta tercera temporada. En dicha lista, se sugiere que los cinco finalistas presuntamente pertenecerían al cuarto Noche.

De acuerdo con esta información no confirmada, así quedarían posicionados los presunto cinco finalistas de La casa de los famosos México 2025:



Quinto lugar: Elaine Haro

Cuarto lugar: Aarón Mercury

Tercer lugar: Mar Contreras

Segundo lugar: Aldo de Nigris o Abelito

Primer lugar: Abelito o Aldo de Nigris.

Cabe destacar de dicha lista indicó que esta semana, presuntamente, saldría Shiky , habitante que justamente se encuentra nominado y en peligro de abandonar el reality en esta sexta semana.

Es importante señalar que, hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no ha emitido ningún comunicado al respecto, por lo que esta información debe tomarse únicamente como un rumor difundido en redes sociales.

