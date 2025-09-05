¿Quién es el salvado de La casa de los famosos México 2025, hoy 5 de septiembre?

Hoy, viernes 5 de septiembre, se lleva a cabo en La casa de los famosos México, la prueba por la salvación en la sexta semana del programa. Recordemos que ‘Guana’ es el líder de la semana, por lo que tiene inmunidad y tiene el derecho de defender la salvación. ¿Se la queda o se la quitan?

¿Quién retará a ‘Guana’ en el robo de salvación en La casa de los famosos México, hoy 5 de septiembre de 2025?

Ayer, jueves 4 de septiembre, los habitantes de La casa de los famosos México (a excepción de ‘Guana’) se enfrentaron en una dinámica en la que deslizaban una ficha en un tablero, con el fin de sumar puntos indicados por celdas en la parte de abajo. Los que más puntos sumaran, tendrían el privilegio de jugar al ‘Elevador del destino’ para poder definir ahí, al retador de ‘Guana’ el día de hoy.

Tras pasar cada habitante, fueron Elaine Haro con 100 puntos y Shiky con 110 puntos, los de mayor puntaje. Ambos tuvieron el derecho de enfrentarse en el ‘Elevador del destino’ para poder saber quién enfrentaría a ‘Guana’.

Tras 3 rondas llevadas a cabo, Elaine Haro respondió correctamente a más preguntas que Shiky. De tal manera, que Elaine Haro se convirtió en la retadora de ‘Guana’ este viernes 5 de septiembre .

Elaine Haro / Redes sociales

¿Cómo será la prueba por la salvación en La casa de los famosos México 2025 hoy, 5 de septiembre?

La prueba por la salvación en La casa de los famosos México se definió de manera particular. El día de ayer, tras definir a Elaine Haro como la retadora de ‘Guana’, ambos tuvieron la encomienda de decidir el tipo de juego que llevarían a cabo para la salvación, siempre y cuando decidieran en 30 segundos.

Al no hacerlo, la decisión pasó a manos de los demás habitantes, y ante una votación (en su mayoría por el cuarto Noche), se decidió que Elaine y ‘Guana’ jugarán ruleta rusa este viernes 5 de septiembre para decidir quién es el salvado de esta sexta semana.

Guana y Elaine / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana de La casa de los famosos México?

El pasado miércoles 3 de septiembre, se definieron a los nominados de la sexta semana de La casa de los famosos México. La dinámica cambió, pues ‘la Jefa’ definió que los habitantes votarían por tres de sus compañeros, otorgando tres votos a uno, dos votos a otro y un voto a otro más.

La estrategia de cuarto Día se vino abajo rápidamente y los nominados de esta semana son los siguientes:



Shiky (Día)

Dalílah Polanco (Día)

Facundo (Día)

Abelito (Noche)

Aarón Mercury (Noche)

Uno de ellos ya no será parte del reality a partir de la noche del domingo 7 de septiembre.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quién es el salvado de La casa de los famosos México, hoy 5 de septiembre de 2025?

Se espera que la prueba para definir al ganador de la salvación en ‘La casa de los famosos México’, comience este viernes de septiembre a las 22:00 horas, en vivo por ViX+ y Canal 5. ¿Quién se salvará?

Información en desarrollo...

