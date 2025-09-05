Dalilah Polanco sufre aparatoso accidente durante prueba en La casa de los famosos México ¿Abandona el reality?

Este jueves, en “La casa de los famosos México”, se llevó a cabo la prueba del robo de salvación, dinámica en la que los habitantes compiten por la oportunidad de enfrentar al “Guana”, actual líder de la semana. Como parte de sus privilegios, el líder puede salvar a uno de los nominados, a menos que alguien logre arrebatarle ese beneficio.

Sin embargo, Dalilah encendió las alarmas en redes sociales tras sufrir una aparatosa caída en plena competencia. ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en la prueba del robo de salvación en La casa de los famosos México?

Sin embargo, durante la competencia ocurrió un incidente que preocupó a todos. Dalilah Polanco sufrió una aparatosa caída mientras descendía por las escaleras de una plataforma.

La actriz salió disparada hacia el piso, se torció el tobillo y cayó sobre su brazo, lo que provocó la inmediata reacción de sus compañeros, quienes corrieron a auxiliarla, Dalilah Polanco se quejo por el dolor y no pudo levantarse por lo cual ‘la jefa’ de inmediato pidió que la llevaran al confesionario, donde está siendo atendida.

Información en desarrollo...