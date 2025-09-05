La casa de los famosos México: Dalilah Polanco sorprende con ácido comentario ¿contra Alexis Ayala?

Tras haber quedado nuevamente nominada en ‘La casa de los famosos México 2024’, Dalilah Polanco causa polémica en redes sociales por un comentario que, para muchos, fue considerado como una especie de burla para Alexis Ayala, ¿qué dijo?

Dalilah Polanco y Shiky / Redes sociales

¿Dalilah Polanco se burló de Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

Todo se suscitó en el patio de ‘La casa’, la actriz Dalilah Polanco se encontraba platicando con Shiky, su compañero del cuarto ‘Día’. En algún punto, ambos se percataron de que el resto de los presentes estaba muy callado, por lo que el español dijo: “Se han dormido todos”.

Ante esto, Dalilah simplemente respondió: “Es que están creando contenido”. Si bien el comentario fue aparentemente inocente, muchos aseguran que se trató de una indirecta para Alexis Ayala.

Y es que tanto adentro como fuera de ‘La casa’, algunos han criticado al actor Alexis por “dormir mucho”. Cuando se le ha llegado a cuestionar sobre esto, la celebridad simplemente ha dicho que no le interesa lo que digan de él y que tiene su propio juego. Incluso, ha llegado a decir que está atento a todo lo que pasa, pese a que, aparentemente, duerme.

En tanto que, a través de Instagram, se publicó un mensaje para aquellos que lo siguen señalando de ser el “más flojo de la casa”. En dicho post, le dicen a los detractores que “soporten”.

“Sí duermo mucho, y soporten. Y si me echan hate por eso, ¿todo bien en casa? ¿Sí quieren a sus abuelitos?”, se lee.

¿Alexis Ayala tiene algún problema de salud?

Algunos usuarios incluso han llegado a teorizar que “duerme de más” por algún tipo de condición médica. No obstante, hasta donde ha dicho el propio Alexis Ayala, tiene hipertensión arterial sistémica (presión alta).

Aunque debe cuidar los alimentos que consume, según sitios médicos especializados como Mayo Clinic, esta condición no hace que quienes la padecen duerman más.

Además de esto, se sabe que, en 2018, sufrió un infarto al miocardio. Si bien no pasó a mayores, ha revelado que, desde ese entonces, consume medicamentos para el corazón y ha adoptado un estilo de vida más saludable.

Alexis Ayala durmiendo / Redes sociales

¿Alexis Ayala se convertirá en papá?

En otros temas, Alexis Ayala ha sido tendencia en los últimos días por el supuesto embarazo de su esposa, Cinthia Aparicio. En su momento, el programa ‘Todo para la mujer’ mencionó que existe una fuerte sospecha de que la actriz estuviera esperando a su primer hijo junto a Alexis.

Los presentadores hicieron énfasis en que algunos internautas han señalado que a la actriz “se le ve la pancita” y, aparentemente, trata de ocultarlo para dar a conocer la noticia cuando su esposo salga de ‘La casa’.

Cabe destacar que Cinthia no ha confirmado ni desmentido esto. Si bien se sabe que la pareja quiere tener hijos, el supuesto embarazo solo es un rumor hasta ahora.

