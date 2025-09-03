¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025 hoy miércoles 3 de sepiembre?

Después de la salida de Mariana Botas de La casa de los famosos México, este miércoles 3 de septiembre se celebrará la sexta gala de nominación, y como era de esperarse, ¡las tensiones entre los participantes están al máximo! La nominación entre habitantes será diferente, pues ‘la Jefa’ anunció unos cambios a la hora de que los habitantes nombren a sus nominados. ¿De qué se trata?

¿Quién ganó la prueba del líder de la semana en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

La prueba del líder de esta semana en La casa de los famosos México 2025 se llevó a cabo en un escenario similar a un pequeño campo de béisbol. Cada participante jugó de manera individual en su propio espacio, avanzando por bases con distintos valores numéricos.

La final fue protagonizada por Mar Contreras, Facundo y ‘Guana’, quienes mostraron sus habilidades en las matemáticas y en su condición física.

En la primera ronda, ‘Guana’ se llevó la victoria, otorgando un out tanto a Facundo como a Mar. En la segunda ronda, ‘Guana’ volvió a imponerse, lo que dejó a Mar y Facundo con dos outs cada uno. Finalmente, tras la tercera ronda, ‘Guana’ se coronó y oficialmente es el líder absoluto de la semana. Ante esto, también recibe inmunidad, por lo que garantiza una semana más en el reality.

El Guana cambia de cuarto en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué nuevas reglas anunció la Jefa para la nominación de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025?

Justo cuando los habitantes de La casa de los famosos México creían tener una estrategia definida, la Jefa los sorprenderá con un giro inesperado. Durante la gala del 2 de septiembre, Odalys Ramírez apareció con un sobre azul que contenía un anuncio oficial que dejó a todos boquiabiertos.

“El proceso de nominaciones suele tener diferentes modalidades. El día de mañana los habitantes deberán elegir a tres de sus compañeros al momento de nominar. Votarán con tres puntos al primero, dos puntos al segundo y un punto al tercero” Odalys Ramírez

Este cambio no solo modifica la manera en que se asignan los puntos, sino que también pone en riesgo la continuidad de la gran mayoría. Lo más sorprendente es que los participantes aún no están al tanto; se enterarán en el Confesionario, justo antes de realizar sus nominaciones.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes son los posibles nominados de La casa de los famosos México hoy 3 de septiembre?

En La casa de los famosos México las estrategias están visibles al público, por tanto, en redes sociales también hacen su propio juego y hacen pronósticos de los posibles nominados de cada semana, según las tendencias dentro y fuera de la casa.

En redes sociales la cosa está un poco dividida, pues con la nueva dinámica de nominación, podrá cambiar la manera en que se juega dentro del reality. En redes hacen sus apuestas sobre la lista final del día de hoy, comentarios como:



“Mi pronóstico para los nominados del día de hoy son: Dalílah, Facundo, Elaine, Aldo, Alexis y Abelito”,

“Yo apuesto que los nominados serán Aarón, Aldo, Alexis, Dalílah y Facundo”.

Las tendencias parecen estar muy divididas, a pesar de mantener un claro dominio en las últimas eliminaciones, el ‘cuarto Noche’ continúa en la cuerda floja, pues volverían a tener una mayoría en la tabla final.

Cabe recordar que la información antes mencionada son solo especulaciones por parte del público. Por esta razón, queda en calidad de rumor. Sin embargo, la noche de hoy, miécoles 3 de septiembre, se llevará a cabo la gala de nominación a través del Canal 5 y la plataforma de VIX, en punto de las 10 pm. En dicha emisión se darán a conocer a los participantes en riesgo de salir esta sexta semana.

¿Quiénes fueron los nominados en La casa de los famosos México hoy 3 de septiembre?

