Mar Contreras defiende a Alexis Ayala de comentario “desafortunado” de Facundo en La casa de los famosos México

La tensión en La casa de los famosos México alcanzó un nuevo nivel luego de que Facundo hiciera un comentario que muchos consideraron desafortunado sobre Alexis Ayala, provocando la inmediata reacción de Mar Contreras. Dicho enfrentamiento también dividió a usuarios en redes. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Por qué Facundo y Alexis Ayala discutieron en La casa de los famosos México el 31 de agosto?

Durante el último posicionamiento en La casa de los famosos México 2025, Facundo confrontó a Alexis Ayala, acusándolo de ser agresivo y de fomentar un ambiente hostil dentro del reality. No es la primera vez que ambos tienen roces, ya que en la última semana protagonizaron al menos dos momentos de tensión.

Uno de ellos ocurrió tras el posicionamiento que Alexis tuvo con Priscila Valverde. Facundo cuestionó la forma en que Ayala se dirigió a la modelo, señalando que no comprendió el mensaje detrás de su “canto”. Esto provocó un altercado durante la cena, donde Alexis le pidió a Facundo que no le atribuyera palabras que él no había dicho.

Otro episodio de tensión se vivió el sábado, durante una dinámica en la que Facundo, Alexis y Aldo formaron equipo para competir contra Shiky, Dalílah y Elaine. En medio del juego ‘Jugolito’, Shiky tomó por equivocación unas fichas, lo que provocó una reacción inmediata de Alexis, quien le gritó fuertemente. Aunque en ese momento la situación no escaló, más tarde Facundo expresó su molestia diciendo: “Sus gritos no me representan”, refiriéndose directamente a Ayala.

Alexis Ayala y Facundo discuten en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Mar Contreras confronta a Facundo y defiende a Alexis Ayala en La casa de los famosos México

Todo se originó tras la quinta gala de eliminación del reality, en la que Mariana Botas resultó ser la nueva eliminada. Minutos después de su salida, los habitantes se reunieron en el comedor para comentar el resultado de la gala, cuando Facundo aprovechó para emitir una crítica hacia Alexis Ayala, actor con quien ha tenido diferencias previas en la casa.

Con el actor ausente de la conversación, Facundo comentó:

“Por contrato con la vida, como le queda menos tiempo de vida, tiene que aprovecharlo” Facundo

El comentario, que aludía directamente a la edad de Ayala, no fue bien recibido por Mar Contreras, actriz y compañera del cuarto Noche, quien no dudó en alzar la voz para ponerle un alto.

“ Ah cabr*n, ora. No, esas bromas no ”, y agregó:

“Nunca sabes. Estás en la edad de los infartos fulminantes, güey… No sabemos qué traemos dentro, somos una bomba”.

Posteriormente, Facundo argumentó que Alexis “Es el más ruco y que si la naturaleza es correcta, la que más tiempo de vida tiene aquí es Elaine”.

¿Qué contó la actriz Ceci Ponce sobre su experiencia al trabajar con Mar Contreras?

Ceci Ponce sorprendió al público al declarar que Mar Contreras no es tan transparente como aparenta. La actriz compartió una experiencia vivida durante una obra de teatro en la que ambas participaron, donde, según ella, Mar evidenció tener también un comportamiento ambiguo, contrario a la imagen que proyecta y similar a lo que critica en Dalilah.

“Creo que ambas se están atacando porque las dos tienen múltiples facetas. Coincidimos en una obra de teatro en la que nos turnábamos funciones. En una ocasión especial, los productores decidieron que yo hiciera la función, pero Mar me escribió diciéndome que no le parecía justo, aunque ante los productores mostraba otra postura”, explicó Ceci. Ceci Ponce

Además, mencionó que en los realities es común que los participantes muestren una mezcla de su verdadero carácter y una versión más estratégica de sí mismos: “Está jugando, forma parte de su estrategia. He estado en varios realities y siento que, aunque hay rasgos auténticos, también hay una parte en la que puedes actuar de forma más conflictiva, algo que normalmente no harías en la vida diaria”.

